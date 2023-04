Le club, qui disputera une demi-finale de Coupe de province face à Essalem Verviers fin avril, a glissé vers le ventre mou de la P1 et n’a plus rien à espérer du présent championnat. "Les absences ont fait mal cette saison. On n’a vraiment pas eu de chance" estime le co-responsable du club Anthony Niro, avant d’évoquer les décisions actées au sein du matricule herbager.

La première concerne la salle: HDKP et ses nombreux éléments originaires du Plateau de Herve quittent le hall omnisports de Theux et évolueront dès l’été prochain à Soumagne, toujours le vendredi (20h).

Côté sportif, le noyau va subir quelques modifications. "On sent qu’on a besoin de profils différents, de joueurs de minifoot pour trouver le bon équilibre…"

Le coach Lionel Lousberg a su convaincre deux éléments qu’il a eu sous ses ordres au Celtic Visé et à Palermo Hannut: Davy Ballet, Rahil Mazouze, actifs cette saison au MF Slins (P1 Liège). Un troisième élément a également donné son accord: à savoir Antoine Amory, joueur de football à Herve et de futsal chez les Reds Pep Melen (P3). "On transférera peut-être un quatrième joueur, mais si on ne peut pas signer le profil offensif recherché, on ne transférera pas pour dire de transférer" ajoute Niro.

Dans l’autre sens, Samuel Schyns et Régis Lonneux s’en iront, alors que Julian Demarteau fera un pas de côté, tout en restant inscrit sur le listing. "On espère pouvoir trouver la bonne formule. Je pense qu’on a clairement les qualités pour jouer le Top 3 la saison prochaine."