Huit mois plus tard, et après une première partie de championnat compliquée en P3, le comité du Skill décidait de mettre un terme à sa collaboration avec l’entraîneur Cédric Flon, en évoquant notamment "un manque d’envie, ainsi que les absences répétées de certains joueurs à l’entraînement."

Mais le changement de coach mi-décembre 2022 n’a pas eu l’effet psychologique escompté chez les Skillmen, puisqu’ils occupent aujourd’hui (comme à l’époque du licenciement de l’ex-T1 d’ailleurs) l’avant-dernière place du championnat en P3D, et devront se battre jusqu’au bout afin de se maintenir.

Depuis un an, de l’eau a coulé sous les ponts. En mars dernier, Cédric Flon était nommé nouvel entraîneur de l’Union Limbourg en vue de la saison 2023-2024, succédant ainsi à Alexandre Sacré, lui aussi un ancien de la maison verviétoise.

Cédric Flon dévoile aujourd’hui le visage de la nouvelle formation dolhaintoise pour le prochain exercice. "J’aurai le plaisir de retrouver certains de mes anciens joueurs de la SRU puisque Dylan Sabella, Geoffrey Demoulin, Vincent Mathieu, Jonathan Dupret, Nicolas Paquay, Jonathan Therasse et même Lucas Fassin ont décidé de me suivre dans cette nouvelle aventure", informe le coach.

"Romain Dobbroz (Sougné-Remouchamps), Emeric Noerdinger et Pierre Leso (Lambermont) nous rejoignent également. Logan Bolmain, qui était en partance vers Trois-Frontières a finalement décidé de rester, il évoluera lui aussi à nos côtés."

Mais quelles seront les ambitions du matricule 9 lors de cette prochaine saison ? "Avec ce noyau compétitif, nous allons tenter de jouer le Top 5, explique le tacticien. Le comité dolhaintois me fait confiance à 100% pour ce nouveau projet sportif et je tiens à les remercier. J’ai déjà hâte de démarrer cette nouvelle saison en Bleu et Noir", se réjouit Cédric Flon.