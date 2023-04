"Et Michel ne s’est pas contenté d’être performant, c’est aussi lui qui assure l’ambiance", relate Diederen. "Et puis le titre est vraiment mérité pour les joueurs qui ont accepté de jouer dans cette division pour libérer des places en quatrième provinciale pour de jeunes joueurs. Je pense ici à Laurent Crasson et son jeu tout en poussette avec une coupe particulière. Puis Daniel Jaeghers qui joue à mi-distance et ramène les balles. Il y a encore Charly Viet avec son beau top en rotation."

Si on y rajoute Jean-Philippe Paulin, Manon Lambiet ou Marc Roufosse, on comprend que le titre est plus que la performance de quelques joueurs mais le résultat de tout un noyau.