L’AS Eupen lance une équipe féminine pour la saison 2023-2024

"Le football féminin est désormais bien établi et fait partie intégrante du monde du sport. Il est donc évident que la KAS Eupen offre également à toutes les femmes qui aiment le football la possibilité de pratiquer ce sport", explique Jessica Loo, la team manager désignée de l’équipe féminine de l’AS Eupen. "Contrairement aux Panda Youngsters et à la section des professionnels de l’AS Eupen, où le football est pratiqué dans une optique de performance, il s’agit ici d’une offre de loisirs pour les jeunes et les femmes qui aiment le football, l’exercice physique et la convivialité. Notre objectif est de compléter l’offre existante dans la région et non pas de concurrencer les clubs voisins amis", poursuit Jessica Loo.

Les préparatifs pour la création de l’équipe féminine ont commencé et toutes les femmes intéressées à partir de 16 ans peuvent s’inscrire ou s’informer dès maintenant via women@as-eupen.be ou également par téléphone au 087/561377. Le formulaire d’inscription est disponible en ligne. Débutantes et joueuses ayant déjà de l’expérience sont toutes les deux bienvenues et pourront prochainement jouer ensemble au football au sein de l’AS Eupen.

L’objectif est de commencer l’entraînement au printemps et de débuter la saison 2023-2024 dans la catégorie régionale la plus basse (P2). La direction sportive de l’équipe féminine est assurée par Johannes Queck ensemble avec Farrah Meyer.