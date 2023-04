La troisième génération Cols avec Lény

"C’est un rêve qui s’est réalisé", nous a-t-il confié après une première expérience qu’il n’est pas près d’oublier. Au terme des quatre spéciales qui figuraient au programme de cette course, il a ramené la Fiat Cinquecento familiale sans une gratte.

"Je suis fier d’avoir terminé la journée sans avoir commis d’erreur et en ayant amélioré mes temps au volant de la voiture avec laquelle mon papa avait aussi disputé son premier rallye en 1994. Avec ses soixante chevaux seulement sous le capot, elle était de loin la moins puissante et certainement la plus ancienne, mais cela m’arrangeait un peu, car je ne fus comparé à personne."

Pour cette première, Lény a pu compter sur un copilote d’expérience avec Pascal Lopes, qui fut également l’équipier de son papa.

"Il m’a beaucoup aidé, notamment dans la prise des notes. J’espère d’ailleurs qu’il acceptera de rouler encore avec moi, car maintenant que j’y ai goûté, je n’ai qu’une envie, pouvoir découvrir d’autres épreuves."

Avec quelques idées déjà dans la tête. "Ayant appris à rouler sur la terre, j’aimerais pouvoir participer à d’autres rallyes sur cette surface que j’apprécie. Mon but serait de pouvoir continuer à progresser et évoluer pour faire un jour aussi bien que mon grand-père et mon père. Pour cela, j’espère que je pourrais monter avec mon papa le 1100 cc qu’il a également conservé et qui est plus puissant."

Il est vrai que lorsqu’on y a taquiné une fois le chronomètre, on a envie d’aller toujours plus vite pour progresser dans la hiérarchie.