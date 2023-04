De bonnes nouvelles au Celtic Aubel, fin de saison compliquée pour Essalem Verviers (P1)

Bauwens, Kever, Thelen et Reinertz ont tous signé un triplé, Sabitov a lui aussi inscrit son petit but. L’autre bonne nouvelle, c’est la prolongation de la quasi-totalité du noyau actuel pour la prochaine saison. "Dorian Meunier a pour sa part décidé d’arrêter, mais il restera affilié juste au cas-où. Bauwens et Langhoor veulent jouer moins, on va tenter de recruter deux nouveaux renforts", informe le keeper.

La fin de saison est en revanche plus compliquée pour Essalem Verviers. Après une convaincante qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Province la semaine précédente, les Verviétois se sont cette fois inclinés 8-5 en championnat face à Galata Visé (doublé de Chauveheid, buts de Rbib, El Kalloubi et Akdim). "On doit vraiment arrêter d’offrir tous ces cadeaux à nos adversaires", peste Zafer Bahadir. Onzième classé et toujours concerné par la relégation, Essalem n’aura pas le droit à l’erreur ce vendredi, lors de son déplacement à Liverpool Waremme (12e). "Ce match pourrait s’avérer décisif pour notre avenir, on doit impérativement l’emporter", prévient le coach.