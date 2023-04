P2B: Herve peut fêter le titre jeudi ou dimanche, Xhoffraix doit assurer sa deuxième place

C’est presque fait ! Après 21 journées quasi parfaites pour Herve (19 succès, 1 nul, 1 défaite), le titre pourrait être célébré ce dimanche (13h), lors de la réception de Bellevaux-Ligneuville B. En effet, il ne manque que quatre unités aux Fromagères pour s’assurer la première place… et elles joueront, d’abord, jeudi (18h30) sur le terrain de Magnée, avant-dernier. "Nous espérons fêter le titre dimanche à domicile contre Bellevaux", confirme Henri Halleux, le coach. Cela pourrait arriver aussi jeudi, en cas de victoire conjuguée dans le même temps à une défaite de Xhoffraix… à Bellevaux B (20h), un adversaire qui vient de perdre contre Ellas Herstal (0-4) puis de gagner face à Spa (2-0). "Oui, mais très peu probable", assure Henri Halleux. "J’avoue, nous préparons plutôt la fête pour chez nous. À l’aller, nous avion gagné 4-0 contre Bellevaux, mais elles avaient bien résisté." Le week-end passé, Herve l’a emporté 0-6 à Franchimont grâce à Simone Colin (3x), Julie Delhez, Elise Lemaire, Léna Beuvens. "Nous avons joué contre les futures championnes et nous avons été battus par plus fortes. Mais je suis fier de mon équipe qui a tout donné", souligne Vincent Lambion, T1 theutois.