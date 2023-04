Le FC Liège B champion en surclassement : "Chaque match a été pris sérieusement"

Créée voici deux ans, la seconde équipe féminine liégeoise est depuis sur son petit nuage, avec deux montées consécutives et encore aucune défaite concédée – en P2 l’an passé non plus, donc. "Je ne dirais pas que nous avons eu trop facile. Nous avons rencontré plusieurs adversaires de qualité. Chaque match a été pris très sérieusement. Jamais avec la volonté d’humilier l’autre, que du contraire. Les gros scores sont liés au fait qu’avec le staff (NDLR: son frère Maurice et Ali Ghandour) , nous demandons aux filles un investissement de la première à la dernière minute", poursuit l’ancien joueur du RFC Liège, de l’Antwerp ou encore du Standard. Un staff qui est également en charge de l’équipe première, évoluant en D1, l’antichambre de la Super League. "C’est un avantage: les entraînements se font en même temps et nous inculquer la même tactique, le même état d’esprit, dans les deux groupes."

Alors que le FC Liège A a assuré son maintien en D1, la B découvrira un tout nouveau championnat en 2023-2024: la seule série francophone d’une D2 qui en comptera trois (dont deux pour le nord du pays). "J’ai l’impression que ça va diminuer la qualité de notre foot. Mais j’espère me tromper ! Par rapport à la D1, il nous a manqué un petit quelque chose pour être plus haut. L’objectif est, d’un jour, atteindre la Super League !"

Pour Liège B, reste un dernier contrat à remplir: conserver son titre en coupe de province. "Nous jouerons Herve dès le départ, très bonne équipe que nous avions battu en finale l’an passé. Ce n’est pas du tout gagné d’avance", annonce Raphaël Quaranta.

Le point sur la P1

En bas de classement, la lutte continue de faire rage entre les cinq dernières équipes. Forfait, Saive ne s’est pas déplacé à Fléron. De son côté, Elsaute s’est incliné 3-2 à Cointe malgré les buts de Sandra Gonzalez et Karima Ouazza. Plus tôt dans la semaine, Oudler avait pris 6-0 à Aywaille, Aubel réussi un 0-10 à Seraing Athlétique et Sart accroché Fléron (1-1).

Au programme ce week-end: Liège B – Bellevaux (vendredi), Aubel – Minerois, Fraiture – Liège B, Sart – Elsaute, Oudler – Seraing Athlétique, La Calamine – Aywaille, Saive – Bellevaux (dimanche).