Des blessés à Minerois

Le défenseur central Gilles Bemelmans ainsi que le milieu de terrain Khalid Wahlid ont dû quitter prématurément leurs partenaires lors de la défaite de Minerois face à Trooz (2-6).

Ciammaglichella (Battice) suspendu

Jacques Ciammaglichella sera suspendu pour le déplacement à Olne pour abus de cartes jaunes.

Retour au bercail pour Sébastien Renard

L’offensif Sébastien Renard qui joue à Oupeye cette saison évoluera à Battice la saison prochaine.

Provinciale 2C

Ça rempile à Verviers

Perazzelli, Arakaza, Bourhaba, Bertrand, Sy, Camara, Boulmalf, Abid et Machiroux seront toujours à Verviers la saison prochaine. Deraoui et Mejdoubi ont quant à eux annoncé qu’ils partaient. Si on ne connaît pas encore la destination du premier, le second rejoindra Lambermont-Rechain.

Amblève à Leverkusen

Le T1 amelois Robin Demarteau a supprimé l’entraînement de jeudi pour emmener ses joueurs en Allemagne. Ils assisteront à la rencontre d’Europa League entre Leverkusen et l’Union Saint-Gilloise.

Roulez jeunesse…

Avec onze joueurs nés après 2001, La Calamine B mise plus que jamais sur la jeunesse. Il y avait même trois gars (Cloth, Lopresti et Errens) nés en 2005 au coup d’envoi de la rencontre contre Verviers. Un 4e (Frugaborsi) est monté au jeu à vingt minutes du terme.

À Waimes Faymonville, c’est le tout jeune Tiago Pereira (16 ans) qui a disputé ses premières minutes ce vendredi à Sart (3-2).

…mais pas que

Dans le même temps, le vétéran Robert Guccio (bientôt 44 ans) a fait son grand retour sur les pelouses de P2C, presque une année après s’être déchiré les ligaments croisés du genou. Monté au jeu en fin de partie, il a été à deux doigts d’offrir la victoire aux 600 (1-1 à Stavelot) dans le temps additionnel.

Trois-Ponts se prend au jeu

Grâce à son succès à Trois-Frontières (2-3), les Tripontains occupent la seconde place de la troisième tranche, à une petite unité de Rocherath. "On est des compétiteurs et on s’est lancé le petit défi d’aller chercher cette tranche. Mais pas question de se mettre la pression", précise le T1 Grégory Rondeux.