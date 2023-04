Équipe-type: voici le 24e FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

L’équipe de cette semaine!

Derrière

Si Franchimont a ramené un point de son déplacement chez le leader stavelotain, il le doit en (grande) partie à son portier Colin Jamar (Franchimont, P2C). Il a sans cesse rassuré sa défense et a sorti plusieurs ballons chauds. Le jeune défenseur René Kamasa (Stembert, P4F) fait une excellente saison avec les Rouge et Blanc. Face au CS Verviers B le week-end dernier, il a été simplement irréprochable. Le jeune défenseur Pierre Dirix (Elsaute, P1) a été au four et au moulin dans la défense elsautoise contre Beaufays en ne laissant que des miettes à son opposant.

Anthony Schwanen (Lambermont, P3D) a livré une grosse prestation, même s’il n’a pu éviter la défaite des siens du côté de Spa.

Le défenseur verviétois Beni Arakaza (RCS Verviers, P2C) s’est montré très solide lors du déplacement à La Calamine B.

Milieu

Dorian Meunier (Hombourg, P1) a énormément travaillé en changeant trois fois de place sur l’échiquier contre Ougrée ! Cela lui a meme valu un manque de lucidité dans les passes durant le dernier quart d’heure. Jacques Gagban (Spa, P3D) s’est quant à lui montré infatigable et a abattu un travail considérable à la récupération. Dans un rôle de meneur de jeu qui lui va à merveille, Rayane Chauveheid (Heusy, P2C) a fait étalage de toute sa classe contre Emmels. Il a été excellent durant les nonante minutes. Le polyvalent Serhat Onder (Soiron, P4F) a donné le tournis à la défense welkenraedtoise dimanche et a même inscrit un triplé.

Attaque

Auteur de deux buts, Michaël Corbusier (Bullange, P4G) a été l’un des grands artisans de la victoire, super importante, de son équipe contre Ster-Francorchamps B. Corbusier est actuellement à 14 buts inscrits cette saison.

Thomas Bauwens (Hombourg, P1), auteur d’un but, a aussi forcé son chien de garde Scierra à l’autobut. Le meilleur buteur actuel de la série a vraiment été un poison pour la défense d’Ougrée.

Sur le banc, mais…

Jérôme Krings (Amblève B, P4G), Julien Williot (Elsaute, P1), Arthur Dohogne (Elsaute, P1), Thomas Cordonnier (Trois-Ponts, P2C) et Andy Malmendier (FC Eupen B, P4F) auraient pu, eux aussi, intégrer l’équipe cette semaine.

Le coach

Même s’il avait d’énormes moyens à sa disposition cette saison, l’ancien coach de Melen B, Laurent Bodet (Croatia Wandre, P3C), a réussi à faire monter son équipe en P2.