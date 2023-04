Johan Flagothier, le médian sartois, évoluera à Welkenraedt la saison prochaine. Il y a quelques semaines il disait réfléchir à son avenir. La réflexion l’a donc mené chez les Bleu et Noir.

Julien Pirnay ne raccroche pas

Alors que Baelen annonçait la fin de carrière de Julien Pirnay, ce dernier se lancera bien dans un dernier défi. "Je ne veux pas terminer sur une descente en P4. Cela fait 20 ans que je joue en équipe première et j’estime mériter mieux que cette saison pourrie pour boucler la boucle. Je quitte toutes mes fonctions (comité et joueur) au sein du club de Baelen mais je vais me charger de la Vesdre Foot Académie (NDLR: qui regroupera les jeunes de Baelen et Limbourg). Quant à mon futur club, je devrais faire mon choix la semaine prochaine."

Le Skill à un tournant

Dans l’inconnue par rapport à son maintien en P3, la SRU Verviers a du mal à réaliser des transferts pour le moment. "Que ce soit en P4 ou en P3, nous alignerons une équipe compétitive la saison prochaine, précise son Président Jean-Pierre Heinen. Nous sommes ouverts aux négociations avec ceux qui voudraient nous rejoindre. Nous avons déjà des contacts et effectuons des essais. Certains joueurs actuels ont émis le souhait de partir, c’est leur droit et ils nous ont promis de tout faire pour nous quitter la tête haute. C’est un premier tournant dans la vie du nouveau Skill mais nous gardons le cap. Les joueurs intéressés peuvent nous contacter au 0496/69.79.01 et 0493/91.32.51."