Les données sont limpides: Dison est actuellement leader, avec 23 matches (sur 24) disputés et 35 points. Son actuel dauphin, le BAT Tintigny compte 34 points mais doit encore jouer deux fois.

Hasard du calendrier, l’épilogue de D3C impliquera plusieurs formations de l’arrondissement verviétois.

Ainsi, ce vendredi 14 avril, TH Logistic Dison devra absolument l’emporter en déplacement à Andrimont face à Ottoman Verviers (21h15). Mais Ottoman, qui vient de l’emporter 5-4 contre le BV Mont (buts d’Akin Ozdemir, Alim Ayvazoglu, Enes Isiktekiner et un doublé d’Iskender Koz pour les "Turcs") a maintes fois prévenu: "On connaît bien l’équipe adverse et il y a forcément une petite rivalité. Ce match face à TH Logistic Dison, c’est un vrai derby verviétois qui amène du monde. On va tout donner !" dixit Umit Bariskan côté verviétois.

Avenir sombre à SJS Aubel

Au même moment, BAT Tintigny devait affronter une autre formation régionale: Saint-Jean-Sart Aubel. Mais il y a un "mais". "Le hic, c’est qu’il s’agit d’un match remis de janvier (tempête de neige) qui a été replacé dans le calendrier et nous n’avons que deux joueurs disponibles" prévient, un peu embêté, Antoine Baltus pour les Aubelois. Pour dire les choses clairement: SJS Aubel a prévenu la fédération dès mercredi qu’elle déclarait forfait pour cette rencontre, malgré l’importance de celle-ci dans la course au titre. "C’est un peu à l’image de notre saison: on a eu des soucis tout au long du championnat pour avoir assez de joueurs chaque vendredi. Si on avait pu aider Dison, on l’aurait fait avec plaisir. Néanmoins: encore fallait-il prendre des points là-bas… Ce qui n’était pas certain. Enfin: pas question de solliciter notre P4 qui vient de passer en tête de sa série et qui pourrait décrocher la montée" ajoute Antoine Baltus qui quittera ses fonctions de président et responsable du club orange la saison prochaine. Très clairement: l’avenir de la D3 aubeloise semble assez sombre. "D’autant qu’il est difficile de trouver des personnes pour prendre le relais" regrette notre interlocuteur qui espère tout de même que ses troupes "termineront la saison de la meilleure manière possible. Le forfait de ce vendredi pour le match à Tintigny, ce sera le deuxième de la saison. On devra absolument éviter le troisième forfait, synonyme de forfait général !"

Un miracle stavelotain pour faire le bonheur de THL Dison ?

Mais revenons-en à la lutte pour le titre de D3C. Si THL Dison s’incline à Ottoman Verviers, Tintigny sera d’ores et déjà champion. En cas de victoire de l’actuel leader disonais, alors, les Luxembourgeois de Tintigny devront attendre le 28 avril et la venue du Cosmos Stavelot pour officialiser le titre. Il faudra alors l’emporter face à l’équipe chère au président Roufosse, assurée du maintien depuis la semaine passée. Les Bertrand, Rondeux et consorts, antépénultièmes de la série (et qui restent sur une défaite 2-7 face à THL Dison malgré les buts stavelotains de Custinne et Rondeux), pourraient toutefois faire le bonheur de ce même THL Dison en cas de victoire surprise du côté de Tintigny le 28 avril prochain. "On jouera bel et bien ce match" annonce le président du Cosmos. L’espoir de victoire est plutôt mince, mais la D3C a multiplié les surprises cette saison. Alors, qui sait…