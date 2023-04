But: M. Monville (1-0, 20e).

Habitué à prendre des buts rapides ces dernières semaines, Bellevaux a décidé de fermer les portes contre Malmedy B et cela a bien marché.

"On n’a pas joué du beau foot, mais tactiquement on a été parfait, se félicite le coach bellevautois, Éric Van Renterghem. Je suis vraiment content de mes joueurs."

Ce jeu défensif n’a pas plus à son confrère, Servet Sumer. "Ils ont joué à dix derrière et ont profité de notre seule erreur défensive. C’est frustrant d’assister à un jeu pareil alors que c’est un derby."

Ster-Francorchamps B 4 – Franchimont B 1

Buts: F. Albicocco (1-0, 20e), T. Busch (2-0, 30e), B. Kivanda (2-1, 40e), F. Albicococco (3-1, 60e), A. David (4-1, 75e).

Déçus d’avoir abandonné la lutte pour le titre, les Sterlains avaient à cœur de réagir afin de préparer au mieux le tour final. "On a discuté et mis les choses au point. L’important était de retrouver le plaisir", souligne le coach local, Maxime Brant.

Miguel Ruiz-Marin regrette les occasions manquées. "À 2-1, on a la possibilité d’égaliser mais on ne parvient pas. Puis, ils font 3-1 et c’était compliqué après, surtout sur le terrain difficile."