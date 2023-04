Baptiste Close et Arthur Colin: amis bientôt réunis à Stavelot B

Si le premier évolue déjà à Stavelot B (il n’était pas repris dans les 15 pour cette rencontre), le second s’apprête à faire son grand retour au club après une année compliquée du côté de Chevron. "Je suis super content de revenir dans ce club pour lequel j’évoluais depuis tout petit, affirme le défenseur Arthur Colin. Lorsque Florian Dalleur (NDLR: le futur coach Stavelotain) m’a proposé d’évoluer dans son équipe la saison prochaine, je n’ai pas hésité longtemps. Cette saison à Chevron m’a fortement déçu, et je suis super heureux de revenir jouer ici avec mon pote Baptiste."

Fan de foot mais aussi de moto trial, le milieu défensif Baptiste Close attend déjà cette nouvelle saison avec impatience. "Arthur, c’est mon meilleur ami depuis toujours, explique-t-il. Nous habitons à 300 mètres l’un de l’autre et nous avons fait les 400 coups ensemble. Il y a quelque temps de cela, Arthur avait décidé de ranger ses crampons, et j’ai tout fait pour qu’il reprenne le football ici à Stavelot. La saison prochaine, nous évoluerons à nouveau ensemble sur le terrain, et on espère performer."

Reste à savoir si ce sera en P4 ou en P3. "Si nous avons la possibilité de monter via le championnat ou même par le biais du tour final, on ne s’en privera pas, explique l’étudiant en éducation spécialisée. Nous serions franchement déçus de n’avoir rien à fêter après une si belle saison, car en plus d’être bon sur le terrain, notre groupe est très soudé en dehors. L’ambiance cette année est vraiment exceptionnelle."