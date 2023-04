Thierry D’Affnay (Elsaute): "La défaite à Ougrée, c’était peut-être un mal pour un bien"

Tout d’abord les Vert et Blanc recevront Geer ce dimanche avant d’accueillir Melen le dimanche qui suit. Une double confrontation qui pourrait les mener sur le toit de la province et monter à l’échelon national en qualité de champions. "Le calcul est simple: si on fait 6/6 lors de ses deux rencontres, alors la fête battra son plein au terme de la rencontre face à Melen. Et encore, si Wanze ne parvient pas à gagner au FC Eupen (Ndlr: ils joueront ce samedi soir) alors on pourrait déjà fêter cela contre Geer, si nous gagnons. Quoi qu’il en soit, nous devons remporter nos matches si on veut faire la fête", explique l’intéressé.

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. En effet, le retard accumulé en début de parcours WBO était conséquent avec sept points d’avance pour ces derniers après la première tranche. Il faut aussi se rappeler qu’après vingt matches et la défaite à Ougrée, les Wanzois comptaient encore une avance de deux points. "La défaite à Ougrée, c’était peut-être un mal pour un bien. On avait perdu le leadership et cela a probablement causé un électrochoc. Depuis lors, on est sur une série de sept matches sans défaite et on veut aller chercher le titre", avoue-t-il avant de conclure: "Ce résultat est un travail de l’ombre de tout le club et on en récolte enfin les fruits."