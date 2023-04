Resté 48h aux soins intensifs, Luca Le Bohec (Malmedy) a évité le pire: "Je vais beaucoup mieux"

Présent deux semaines plus tard en bord de terrain pour encourager ses coéquipiers lors du derby contre Ster-Francorchamps, le médian malmédien nous raconte la suite des événements. "Au départ, je pensais avoir une côte cassée ou quelque chose comme ça. Lorsqu’on m’a ramené aux vestiaires, j’ai eu besoin d’uriner, ce que j’ai fait. Sauf que c’est du sang qui est sorti. C’est là qu’on a compris que c’était plus grave qu’un souci aux côtes." Très vite évacué en ambulance, le joueur a passé un scanner à l’hôpital de Malmedy avec un verdict qui a de quoi faire peur: une fracture du rein. "En fait, c’est la poche qui entoure le rein qui était percée. J’ai tout de suite été transféré à la Citadelle à Liège et je suis resté 48 heures aux soins intensifs. Au final, je m’en sors bien. On m’a dit que j’aurais carrément pu perdre mon rein."

Sorti de l’hôpital depuis une grosse semaine, Luca Le Bohec a évité le pire. Il est toutefois loin d’être rétabli. "Je vais quand même beaucoup mieux mais je suis encore très fatigué. Je ne pourrai pas reprendre mon travail (NDLR: il est kiné) avant deux ou trois semaines. Quant au foot, ce n’est même pas envisageable pour le moment. J’espère être prêt pour la reprise la saison prochaine."

C’est donc des tribunes que le capitaine des Dragons suivra son équipe dans sa quête de tour final. "On y est presque. Il reste trois matchs pour s’offrir une très belle fin de saison avec ce tour final et une demi-finale de Coupe de la province contre Saive. On a vraiment un coup à jouer" conclut Luca Le Bohec à qui on souhaite, évidemment, le meilleur des rétablissements.