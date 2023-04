Lâché par les blessures, Martin Wets veut s’imposer à Hombourg: "Je reviens bien"

Martin Wets est arrivé cette saison à Hombourg en provenance de Stockay, où il était présent dans le groupe de D2 amateurs. "J’ai été miné par les blessures là-bas", avoue-t-il. Sur le terrain synthétique d’Ougrée, le "pocket player" a démontré l’étendue de sa technique balle au pied. Une technique acquise durant sa formation. "J’ai commencé à Bas-Oha, puis j’ai rejoint l’AS Eupen entre mes treize ans et mes dix-neuf ans. J’ai été un an à Stockay, puis je suis arrivé ici à Hombourg", précise-t-il. Comment cet habitant de Liège s’est-il retrouvé à Hombourg ?

"Je suis arrivé via des connaissances. Je suis ami avec Thierry Denoël et Sacha Meunier. Ce sont eux qui m’ont fait venir. J’ai eu une première partie de saison perturbée par des blessures, et je reviens bien dans le parcours."

Une première saison au sein des adultes pour le jeune (20 ans) Martin Wets. Comment a-t-il vécu celle-ci ? "J’ai été très bien intégré dans le groupe. Le coach Romain Cerfontaine me parle beaucoup et me conseille bien. Il nous a expliqué son parcours, et on voit qu’il cherche à pratiquer un beau foot au sol. C’est ce que j’aime."

"Pas déçu du niveau de cette P1"

Un jeu au sol qui convient bien à ses qualités, même si en P1, le numéro 15 prend beaucoup de coups. "Cela ne me dérange absolument pas. Cela fait partie de mon jeu. J’essaie de les éviter au maximum, mais cela n’est pas toujours possible. J’avoue que j’aime bien cette P1. Je ne suis pas déçu du niveau. Les terrains sont parfois fort gras, mais on s’adapte", conclut celui qui restera à Hombourg la saison prochaine.