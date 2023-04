Les raisons du départ de Geoffrey Marette

Geoffrey Marette, ne restera pas à Welkenraedt B. Le coach a en effet décidé de relever un nouveau défi à Franchimont B (P4G) la saison prochaine. "Il y a tellement de potentiel chez les 600 qu’il n’est pas nécessaire de transférer, affirme le tacticien. Franchimont me donnait plus de garanties sportives, et je me réjouis de relever ce nouveau challenge dans un club que je connais bien, puisque j’y ai évolué et remporté un titre en P3 en tant que joueur."

La fin des espoirs pour Battice B

Accroché à Bolland B le week-end dernier, Battice B ne participera pas au tour final. "C’est une réelle déception, avoue le T1 Clément Weber. Je suis persuadé que nous aurions pu terminer sur le podium si mes joueurs s’étaient investis du début à la fin."

Thibaud Godart intérimaire

L’entraîneur de Cornesse B Raph Van Acker tenait à remercier son joueur Thibaud Godart. Celui-ci a en effet dirigé les Cornésiens face à Olne B, permettant ainsi au T1 d’assister à un match de Premier League.

Provinciale 4G

Qui est le patron de la P4G: Oudler ou Bullange ?

Euphorique après la victoire contre Ster-Francorchamps B, le coach d’Oudler, Manuel Mutsch avait dit que son équipe avait montré qui était le patron de la série. Ce qui a eu le don d’agacer un peu Bullange. "On vient de battre Ster aussi mais, surtout, on a battu deux fois Oudler. Qui est finalement le patron ?", s’interroge, sous forme de boutade, Raphaël Lognoul. La lutte finale pour le titre semble se diriger vers un duel des clubs germanophones.

Week-end des forfaits

Lontzen B, Jalhay B et Spa B ont déclaré forfait le week-end dernier. Si pour les deux premiers cités, c’est la première fois cette saison, pour les Spadois c’est déjà la troisième fois. Il en faut trois d’affilée (ce qui n’est pas le cas ici) ou cinq au total pour déclarer forfait général. Si tel devait être le cas, le grand bénéficiaire serait Stavelot B (qui avait fait match nul à l’aller) qui récupérerait ainsi deux précieux points. Mais à Spa B on confirme que le club ira bien au bout du championnat.