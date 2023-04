Alen Kalac (Stavelot): "Relever la tête et fêter le titre à Recht"

"Je touche le joueur", admet le solide défenseur stavelotain. "Je ne sais pas s’il y a quelqu’un derrière moi quand je me lance. C’est un peu bête de ma part, je ne dois pas tacler là. La décision de l’arbitre est sévère mais ça fait partie du football. Il faut respecter sa décision même si elle est lourde de conséquence."

Là où beaucoup de joueurs auraient crié au scandale ou eu une réaction peu appropriée, rien de tout cela avec le grand Alen. Il a quitté le terrain, certes déçu, mais en adoptant une attitude irréprochable. Chapeau à lui !

"Je suis forcément déçu. À chaud, je coûte deux points à l’équipe en l’ayant laissée ainsi. Jusque-là, nous étions supérieurs à Franchimont et on menait au score. Je tiens à m’excuser auprès de l’équipe. On va à présent relever la tête et se déplacer à Recht le couteau entre les dents, pour aller chercher les points qui nous manquent. Une chose est sûre, je ne serai pas motivé à 100% mais bien à 150%."

Malgré ce petit coup d’arrêt, le numéro 4 stavelotain ne doute pas un seul instant que le second essai sera le bon. La fête n’est reportée que d’une petite semaine.

"À la maison, elle aurait été belle", enchaîne-t-il. "Mais elle le sera aussi en déplacement. Un titre de champion, surtout en P2C, est toujours beau. Ce sera celui d’une bande de copains et une belle consécration."

Et quand on lui demande ce qui (a) fait la force du groupe stavelotain, il pointe trois éléments: "Notre solidité défensive, nos individualités offensives, et surtout la belle ambiance qui règne dans le groupe. C’est vraiment une saison à laquelle je ne m’attendais pas. L’histoire n’en sera, au final, que plus belle."