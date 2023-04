Stef Peeters vivra son dernier match à domicile pour assurer le maintien d’Eupen

Pour ce dernier, il n’y avait d’ailleurs aucun doute qu’Ignace N’Dri avait touché le ballon de la main au départ de l’action qui amène le but (annulé par le VAR) inscrit par Regan Charles-Cook. "J’avais directement vu qu’il avait pris le ballon avec le bras donc c’était juste d’annuler notre but", confirme le joueur eupenois.

Désormais, et même si Ostende et Zulte Waregem ont été battus ce week-end, le rendez-vous de samedi 16h (contre Zulte) est évidemment hyper important pour les troupes d’Edward Still. "Oui, mais déjà celui-ci à Courtrai avait son importance. Car à ce stade, une victoire, trois points, peuvent vite faire une différence. On verra la manière dont le match se déroulera, mais je m’attends à une rencontre un peu dans le même style que celle-ci, avec des longs ballons en direction de Gano (Ndlr ; l’attaquant de Zulte Waregem)."

"Spécial" contre Bernd Storck

Interrogé sur son ancien coach Bernd Storck, aujourd’hui à Courtrai, le capitaine eupenois a été honnête: "C’est vrai que c’était un peu spécial pour moi, car j’ai toujours beaucoup aimé parler avec lui et on a une bonne connexion entre nous. Donc c’était plus particulier que contre n’importe quel autre entraîneur", confie le médian… qui s’apprête à disputer son dernier match pour les couleurs eupenoises, samedi au Kehrweg. "Je n’ai pas reçu d’offre (de prolongation de contrat puisque le sien arrive à échéance le 30 juin 2023, Ndlr) donc je pense effectivement que ce sera le dernier match à domicile pour moi", conclut le joueur arrivé à Eupen en 2020.