Sprimont B a laissé passer sa (toute petite) chance à Fize

D’autant que tout s’éclaire encore un peu plus dans la foulée avec une vilaine faute de Rasquin qui est proche d’une blessure grave sur son intervention syr Wagemans. Plus de peur que mal finalement pour le futur joueur de l’Union Hutoise. Mais Rasquin est logiquement exclu.

La seconde période est une formalité pour Fize qui n’est quasiment jamais en danger face à un adversaire trop tendre et en manque de solutions. Comme à la parade, Gillard s’offre le deuxième but dans ce match et dans sa saison. Bien isolé par Vandervost, il se retrouve seul face au portier adverse et conclut tranquillement. C’est presque trop facile pour lui et pour Fize qui, sans être super séduisant, fait le travail sans se salir les mains.

On voit alors mal comment Sprimont B pourrait revenir dans le coup. Mais les longs ballons dans le dos de la défense locale arrivent souvent aux avants sprimontois. El Otmani et Modica s’offrent deux belles possibilités de réduire la marque, mais ils ratent à chaque fois. La toute petite chance de Sprimont B est bel et bien passée cette fois.

Fize est de plus en plus à l’aise en fin de rencontre. Le but du KO est à portée de main des gars d’Eyckmans. Il reste ainsi quelques minutes à jouer quand Fize décide de planter un 3e but. Une nouvelle faute sur Wagemans dans le rectangle permet à Licour de planter le 3-0 en toute décontraction. Cette victoire permet à Fize de quasiment se sauver alors que le tour final n’est jamais qu’à trois points. Et si, finalement, les Fizois créaient la sensation ?

« La défaite est logique. Mais j’avais un groupe encore plus jeune que d’habitude. Je ne suis pas mécontent car dans l’impact physique, on a répondu présent. La différence s’est jouée à l’expérience et à l’efficacité. On a eu des occasions aussi, mais on ne les a pas marquées, nous. Quand on voit leur penalty, ils jouent super bien le coup, je trouve. Mais, voilà, mes jeunes gars apprennent… », commente le coach de Sprimont B, Faustino Garcia.

Fize 3 – Sprimont B 0

Arbitre: M. Baudon.

Carte rouge: Rasquin (directe).

Cartes jaunes : Sutera, Cugnon, Delville, Denruyter, Eyckmans, Ki,

Buts: Gillard (1-0 13), Gillard (2-0 50), Licour sur pen. (3-0 87).

FIZE: Firquet, Nzembo, Denruyter (87 Mignon), Gillard (74 Ki), Eyckmans, Reuter, Damsin (70 Wynants), Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Licour.

SPRIMONT B: Vandeloise, Rasquin, Rindone (50 El Otmani), Modica (56 Hauregard), Ziga, Cugnon, Delville (56 Arena), Sutera (56 Onkelinx), Fassotte, Carrea, Latona.