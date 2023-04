RBC Pepinster B 77 - BBC Verlaine 70

Évolution du score: 10e: 24-16, 20e : 42-35 (18-19), 30e : 60-47 (18-12), 40e : 77-70 (17-23).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 0, Lecomte 0, Goemans 4, Lejeune 30, Wergifosse 6, Francot 9, Dawant 0, Masson 6, Jennès 12, Hardy 10.

Dans ce match à six points, Pepinster B prend le meilleur sur Verlaine qu’il passe ainsi au général.

Après un départ idéal (24-16), les Pepins ont contrôlé la partie pour faire grimper le marquoir jusqu’à 60-47 à la demi-heure. Avant de lever le pied dans le dernier acte (17-23), sans frais au final néanmoins. À noter que Pepinster B s’est fait plaisir derrière la ligne des 6m75 avec douze essais convertis depuis cette zone.

"La victoire était obligatoire dans le cadre de la lutte pour le maintien et éviter d’avoir la pression à Atlas qui finit en boulet de canon", commente le coach pepin, Christophe Francot, heureux de voir ses couleurs aller chercher une dixième et importante victoire. "La reconduction du bail à ce niveau, c’est chose faite ! Ce fut un match évidemment tendu contre un Verlaine déforcé mais toujours dangereux et compliqué à manœuvrer. Lejeune nous a sorti quelques bombes dont lui seul a le secret pendant que Francot avait la réussite pile au bon moment. Le reste de l’équipe faisait le boulot en défense et dans l’intensité. Super-victoire d’équipe à nouveau qui prouve que nous avons bien notre place dans la division."

Série B

Prayon Trooz 63 - Herve-Battice 56

Évolution du score: 10e: 22-17, 20e: 35-31 (13-14), 30e: 47-46 (12-15), 40e : 63-56 (16-10).

HERVE-BATTICE: Loupart 2, Beck 0, Deltour 2, Piret 7, Bonni 28, Mercenier 8, Linotte 0, Vanasch 5, Palm 4.

Sortie compliquée pour les Herbagers qui devaient composer avec plusieurs absences dans leurs rangs.

"On était fort limité dans nos rotations sur les ailes", constate le coach de Herve-Battice, Michel Derouaux. "Malheureusement, on n’a pas été constant défensivement pour compenser le manque de scoring. En plus, on débute le match en laissant trop d’espace aux shooteurs adverses qui étaient en réussite."

Mis en confiance par ce départ réussi (22-17), Prayon est parvenu à conserver l’avantage à la pause (35-31) comme à la demi-heure (47-46) pour finir en force par un 16 à 10 dans le dernier acte. Pas de quatorzième succès donc pour Herve-Battice qui laisse ainsi des plumes chez un adversaire moins bien classé.