Buts: D. Collas (1-0, 48e), S. Briamont (1-1, 80e), Y. Grün (2-1, 91e).

Vendredi, Honsfeld B a surpris les Franchimontois. "C’est un bon week-end pascal pour nous puisque Jalhay B a déclaré forfait dimanche et donc on obtient un six sur six, rigole Raymond Heiners, qui reconnaît que "contre Franchimont B, le match aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre."

Son confrère, Miguel Ruiz-Marin a trouvé les siens "fort timorés en première mi-temps. Mais on a eu une belle réaction après la pause et on ne méritait pas de perdre. C’est donc une défaite frustrante pour mes joueurs."

Bellevaux 2 – Waimes-Faymonville B 2

Buts: M. Bougenies (0-1, 2e), D. Gabriel sur pen. (0-2, 3e), P. Dierinck (1-2, 13e), M. Monville (2-2, 75e).

Waimes-Faymonville B débute en force avec deux buts en moins de trois minutes. "Bellevaux a ensuite pressé et a même raté un penalty mais nous avons aussi manqué à deux reprises le 1-3 qui aurait pu changer le match, analyse le coach des visiteurs, Éric Heuse. Je suis quand même content de la réaction du groupe par rapport à la semaine dernière." L’entraîneur bellevautois, Éric Van Renterghem regrette, de son côté, la maladresse de ses joueurs devant. "On a au moins dix occasions franches. Terminer le championnat en roue libre n’est pas facile mais certains de mes joueurs doivent sérieusement se remettre en question."

Ster-Francorchamps 2 – Bullange 4

Buts: G Pirlet (0-1, 14e), K. Crisigiovanni (1-1, 30e), A. Domken sur pen. (2-1, 32e), M. Corbusier (2-2, 60e), B. Roeder sur pen. (2-3, 72e), M. Corbusier (2-4, 91e).

Samedi soir, Bullange a remporté le match au sommet contre les Sterlains qui sont désormais hors course pour le titre. Grâce à cette victoire et au nul de Stavelot B, les gars de Raphaël Lognoul se placent seuls à la deuxième place, juste devant Oudler. "On a bien commencé le premier quart d’heure, puis Ster B nous a mis en difficultés. Mais les changements de positionnement que j’ai fait à la pause nous ont permis de reprendre le dessus. On continue notre chemin et mes joueurs croient dur comme fer au titre de champion."

Oudler 5 – Spa B 0 (Forfait)

Troisième forfait des Spadois cette saison. "On avait accepé d’avancer le match à samedi mais le jour venu, je n’avais pas assez de joueurs, regrette le coach des Spadois, Olivier Gilis qui rassure tout de même. On finira bien le championnat et on ne sera pas forfait général par respect pour toutes les équipes qui sont encore en course pour le titre."

Amblève B 4 – Heusy B 0

Buts: F. Kesseler (1-0, 30e), D. Zeimers (2-0, 53e), N. Tychon (3-0, 60e), J. Mertes (4-0, 80e).

Lundi, Amblève B est facilement venu à bout de Heusy B. Ce qui laisse, en tout cas, penser les chiffres mais en réalité Heusy a donné plus de fil à retordre au gardien local. "Leur victoire ne se discute pas mais on n’a pas réussi à tirer profit de nos temps forts, notamment lors du troisième quart d’heure, regrette l’entraîneur heusytois, Jean-Claude Léonard. Un score de 4-3 aurait été plus logique."

Un point de vue partagé par le mentor des germanophones, Werner Zeimers. "Ils ont eu des occasions mais mon gardien a sorti un gros match. Mais notre victoire ne peut pas être discutée."

Lontzen B 0 – Chevron 5 (Forfait)