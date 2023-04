Buts: Vronen (1-0, 12e), Malmendier (2-0 puis 3-0, 16e et 21e), Laberger (4-0, 25e), Vronen (5-0, 30e), Malmendier (6-0, 7-0 puis 8-0, 31e, 32e et 37e), Vronen (9-0, 41e), Malmendier (10-0, 49e), Laschet (11-0 puis 12-0, 54e et 60e), Vronen (13-0, 66e), Laschet (14-0, 77e), Klinkenberg (15-0, 78e), Müller (16-0, 80e).

"Chapeau à nos adversaires qui ont joué le coup jusqu’au bout. De toute ma carrière, je n’ai jamais vu une équipe aussi courageuse", lâche sportivement le joueur-entraîneur eupenois Andy Malmendier.

Malgré plusieurs tentatives, l’entraîneur de Soumagne B Serge Desmit, n’a malheureusement pas répondu à notre sollicitation.

Charneux 2 – Hombourg B 1

Buts: J. Simonis (1-0 puis 2-0, 47e et 69e), Schmitz (2-1, 88e).

"Sur le plan offensif, nous étions au-dessus. Malgré les occasions loupées en début de match, mon groupe a continué à pousser pour faire la différence après la pause", se réjouit Michel Lousberg, le coach de Charneux.

"Sur un terrain rebondissant, c’était un match avec beaucoup d’impact et de duels aériens. Ce genre de jeu convient plus à Charneux qu’à nous", explique le Hombourgeois Fred Gutkin.

Bolland B 1 – Battice B 1

Buts: Lejeune (0-1, 71e), Fohn (1-1, 80e).

"C’était un bon petit derby entre deux équipes qui s’apprécient. Notre 2e période était meilleure que la 1re", analyse le T1 bollandois Thomas Zegels.

"Nous avons été accueillis comme des rois à Bolland. Nous retiendrons uniquement la 3e mi-temps", lâche le Batticien Clément Weber.

Union Limbourg 1 – Lambermont B 2

Buts: N. Ouali (1-0, 4e), Kherchouch (1-1, 25e), Grétry (1-2, 40e).

"C’était archi mauvais, il n’y avait aucune motivation", regrette le mentor dolhaintois Alex Sacré.

"Nous avons commencé le match à dix, puis un onzième joueur nous a rejoint. Bravo à mes gars pour cette victoire", dixit le Lambermontois Patrick Kosters.

Cornesse B 3 – Olne B 2

Buts: Lesecque (0-1 22e), Ropet (1-1, 27e), Halkin sur pen. (2-1, 41e), Dourcy (2-2, 43e), Halkin sur pen. (3-2, 92e).

"Ce manque d’efficacité devant le goal a failli nous coûter les trois points. On s’est fait peur", confie le Cornésien Raph Van Acker. "J’avais repris quatre U21 et deux U17. Je suis content de l’engagement et du jeu produit par ces petits jeunes", sourit l’Olnois Steven Singleton.

Welkenraedt B 2 – Soiron 4

Buts: S. Onder (0-1 puis 0-2, 10e et 50e), Petit (1-2, 55e), S. Onder (1-3, 78e), Houbiers (2-3, 87e), Heyndels (2-4, 90e).

"Je suis un peu triste pour mes joueurs qui méritaient beaucoup mieux. C’est frustrant de ne pas avoir plus de réussite. Mais l’essentiel était là, mes gars avaient faim et ils ont tout donné", raconte le coach de Welkenraedt B Geoffrey Marette.

"Cette équipe de Welkenraedt n’est pas à sa place au classement, elle mérite mieux. On a dominé cette rencontre et on a mis nos occasions au fond", selon le Soironais Christophe Romain.

CS Verviers B 1 – Stembert 1

Buts: Doudelet (0-1, 25e), Alzeno (1-1, 97e).

"C’était un match équilibré avec des occasions de part et d’autre. Le score est logique", résume Farjad Talukder (T1 CS Verviers B).

"Un beau derby bien engagé, on a vu du bon football. Ça fait un peu mal d’encaisser à la 97e, j’ai un petit goût de trop peu", regrette le Stembertois Marco Lekeu.