Buts: Koonen (1-0, 11e, 2-0, 20e et 3-0, 58e), Emonts-Gast (4-0, 80e et 5-0, 88e)

"Nous avons réalisé un bon match tandis qu’Elsenborn n’était pas dans son meilleur jour, analysait Björn Cormann, le T2 de Lontzen. On espère terminer le championnat de cette manière."

"On a mal débuté face à une équipe très motivée, expliquait Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn. Nous n’avons jamais eu de réaction, c’était catastrophique."

Xhoffraix 2 – Walhorn 4

Buts: L. Bernard (1-0, 9e), Kriescher (1-1, 19e), Valkenberg (1-2, 30e et 1-3, 45e), Dandrifosse (2-3, 53e), Lambertz (2-4, 79e)

"J’ai vu un beau match de 3e provinciale, l’état d’esprit était bon, la fin de mon parcours d’entraîneur se passe bien, positivait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Une bonne prestation de mon équipe face à un adversaire toujours dans la course au titre."

"Contre un adversaire costaud qui nous a mis en difficulté, nous avons eu la bonne réaction, racontait Stefano Francini, le mentor de Walhorn. Il nous reste trois finales."

Honsfeld 7 – SRU Verviers 1

Buts: Da. Henkes (1-0, 7e et 2-0, 43e), Dederichs (3-0, 49e), Bormann (4-0, 55e), Da. Henkes (5-0, 68e et 6-0, 75e), Passalacqua (6-1, 79e), G. Reiners (7-1, 88e)

Honsfeld a pu compter sur son buteur Daniel Henkes (4 buts) pour se faciliter la tâche face à une équipe du Skill qui a fait trop d’erreurs techniques pour revendiquer quoi que ce soit.

Saint-Vith 4 – Baelen 0

Buts: Pütters (1-0, 30e), Frère sur pen. (2-0, 68e), Rogister (3-0, 75e), Benker (4-0, 84e)

Carte rouge à Baelen: M. Pirnay (69e, 2cj.)

"Sur un terrain très compliqué, on a beaucoup loupé en début de match et cela a compliqué la rencontre, analysait Tommy Chiragarhula, le coach de Saint-Vith. Le championnat commence maintenant et il n’y aura plus de matches faciles pour les équipes en lutte pour le titre."

"Encore une fois, les décisions de l’arbitre jouent contre nous, pestait Geoffrey Foguenne, l’entraîneur baelenois. Malgré les absents et la présence de trois joueurs que je n’avais jamais vus, l’équipe a montré une belle mentalité."

Sart B 1 – Cornesse 3

Buts: Drouguet (1-0, 15e), Halkin (1-1, 30e), Ma. Lenz (1-2, 70e), Davin (1-3, 80e)

Carte rouge à Sart B: Evrard (67e, 2cj.)

"Nous avons pris les 20 premières minutes à notre compte, nous avons pu faire 1-0 puis on s’est désorganisé, lançait Bruno Herman, le T1 sartois. Face à l’expérience de Cornesse, nous étions trop naïfs et cela s’est payé cash."

"Sart B a eu le ballon en début de match puis nous avons sorti le bleu de travail, répondait Jonathan Félix, le tacticien cornésien. Malgré 6 absents, on a pu les punir aux bons moments."

Jalhay 1 – Elsaute B 3

Buts: Lefort (0-1, 17e), Schrayen (1-1, 20e), Ameur sur pen. (1-2, 63e), Daukandt (1-3, 87e)

"Malgré une kyrielle de forfaits, j’ai vu une réaction positive, lâchait Rocco Sutera, le coach jalhaytois. On est battu par une belle équipe mais le match aurait pu tourner si le penalty de Beaujean était rentré à la 70e."

"Sur un terrain à la limite du praticable, on a fait preuve de bonne volonté, expliquait Dejan Botic, le T1 étoilé. L’objectif est le top 3 pour recevoir au tour final."

Butgenbach 1 – Goé 1

Buts: S. Alario (0-1, 22e), Kessler (1-1, 90e+3)

"Nous avons fait un mauvais match, il y avait trop de déchets et Goé mérite son point", résumait Ludek Mack, le T1 de Butgenbach.

"Mes gamins méritaient la victoire, contredisait Thierry Polis, le mentor goétois. Nous avions fait le match parfait, mais M. Schleck, arrivé à la pause pour remplacer leur délégué au sifflet, laisse passer un hors-jeu flagrant à la 93e."