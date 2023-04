Le RFC Liège ne ramène qu’un point de Mandel

Contre toute attente, le RFC Liège n’est pas parvenu à prendre la mesure de la lanterne rouge. Un score vierge ? On l’imaginait le moins longtemps possible pour les Liégeois. Finalement, à la surprise générale, le marquoir est resté bloqué sur un 0-0 fêté comme une victoire par les Flandriens, avec une exubérance provocatrice et vraiment mal placée par certains d’entre eux.