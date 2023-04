Évolution du score: 10e: 19-23, 20e: 34-47 (15-24), 30e : 48-74 (14-27), 40e : 74-101 (26-27).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 2, Vronen 5, Perin 14, Viellevoye 3, Thélen 7, Henkens 1, Delhaes R. 9, Lahaye 22, Tandler 4, Lejeu 2, Delhaes A. 0, Remacle 5.

Les jeunes de l’Atlas étaient simplement trop forts pour Henri-Chapelle samedi soir. "Plus précis, plus rapides, plus agressifs, nous avons résisté le plus longtemps possible", commente Fred Ledain, le coach capellois.

RSW Liège Basket C 65 - Henri-Chapelle 78

Évolution du score: 10e: 23-29, 20e : 43-48 (20-19), 30e : 56-64 (13-16), 40e : 65-78 (9-14).

HENRI-CHAPELLE: Vronen 0, Perin 14, Viellevoye 16, Thélen 2, Henkens 2, Lahaye 8, Tandler 10, Lekeu 11, Delhaes A. 0, Remacle 15.

La Villersoise battu la veille, Henri-Chapelle avait d’office entériné son maintien en P1. Mais les Capellois ont voulu y arriver par la grande porte, ils se sont imposés dimanche à Ste-Walburge et passent ainsi, en plus, Dison-Andrimont au général.

Casino Spa 85 - Esneux St-Louis UTD C 86

Évolution du score: 10e: 19-22, 20e: 39-37 (20-15), 30e : 62-66 (23-29), 40e : 85-86 (23-20).

R CASINO SPA: Pluys 17, Piron 4, Muller 9, Rossinfosse 8, Huby 16, Hendrick 17, Seynaeve 2, Mathieu 2, Beauve 10.

Les Spadois ont bien espéré tenir leur 18e succès lorsqu’ils menaient 85-83 et qu’une dernière défense empêchait un joueur liégeois de tenter sa chance dans la raquette. Mais ce dernier parvenait à ressortir le ballon vers Barbir, positionné derrière la ligne des 6m75, qui à quatre secondes du terme rentrait le panier de la victoire pour Esneux St-Louis.

"Match que l’on savait difficile face à une très belle formation", note Michel Pluys, le coach du Casino Spa. "Chaque équipe a pris le dessus en alternance. C’est le basket, la pièce est tombée du mauvais côté pour nous..."

Mené au terme du premier acte, Spa avait repris le dessus à la pause (39-37). Mais les Liégeois inversaient une nouvelle fois le cours du match en convertissant 16 lancers francs dans le troisième quart (62-66). Menés de huit unités à six minutes du terme, les Thermaliens ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur et mener de six unités à deux minutes du terme.

Spa s’est donc laissé surprendre à domicile face à son premier poursuivant - qui reste néanmoins à une victoire - et laisse ainsi le leadership à Waremme B. Mais rien n’est fini pour la course au titre et encore moins pour une montée en R2. Les Thermaliens doivent encore défier Waremme dans deux semaines avec la possibilité de récupérer leur première place sans savoir ce que l’organisation (éventuelle) des play-off pourrait réserver…

"Des matches comme cela se jouent sur des détails", conclut Michel Pluys. "Comme notre 13/23 aux lancers francs ou un éventuel marché avant le dernier 3 points adverse… On doit avant tout se focaliser sur le prochain match."