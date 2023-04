Le Croatia Wandre, champion de P3C à l’Espoir Minerois B

Battus par les Canaris le 9 octobre dernier (leur seule défaite de la saison d’ailleurs), les Wandruziens ont su émerger grâce à leur régularité. "On a fait preuve de trop d’autosuffisance ce jour-là et ça nous a remis les pieds sur terre. Depuis lors, on a quasiment tout raflé là où Andrimont a perdu un peu trop de points dans des plus petits matchs. C’est vraiment ça qui a fait la différence", poursuit Laurent Bodet qui vise à présent un doublé historique. "On joue Bas-Oha B en demi-finale de Coupe de la province après avoir sorti les leaders de P3A et de P3B aux tours précédents. On veut vraiment aller chercher ce trophée-là aussi."

Après quelques semaines de vacances bien méritées, ce sera donc la P2B pour le Croatia. Et évidemment, il ne sera pas question d’y jouer le maintien. "Il est clair qu’on a un président ambitieux et qui n’hésite pas à le montrer. On va essayer d’au moins jouer le top 5. C’est un objectif tout à fait réalisable au vu de notre groupe", conclut le coach wandruzien non sans un dernier mot adressé à ses joueurs: "Nous n’avons recruté que des excellents joueurs qui venaient pour jouer le titre. Ils savaient pourquoi ils venaient et ils ont assumé sans surjouer ou se prendre pour des stars parce qu’ils ont joué plus haut."

La Minerie B 0 - Croatia Wandre 3

Buts: Brncic (0-1, 36e ; 0-2 sur pen., 60e), Busarello (0-3, 80e)

C’est sur la pelouse de l’Espoir Minerois, à trois matchs de la fin du championnat, que le Croatia Wandre a acquis le titre de champion en P3C. Un sacre mérité qui vient récompenser une saison où les Wandruziens n’auront laissé que des miettes à leurs concurrents.