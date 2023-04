Christophe Kinet (Dison): "Ça me tracasserait si on ne se créait pas d’occasions"

En première période, Dison se ménageait les meilleures opportunités, sans parvenir à trouver la faille.

En seconde armure, la balance s’équilibrait un peu plus au niveau des occasions et Rico-Garcia devait s’employer à deux reprises pour stopper des tentatives unionistes. Monsieur Massaki mettait un terme à la partie sur un nul blanc. "Nous étions bien organisés et je suis satisfait de ce que l’on a montré au niveau de l’état d’esprit, malgré plusieurs absences dans le noyau", enchaînait le T1 des Stadistes. Les récentes difficultés à transformer les occasions en buts n’ont pas disparu du côté de Dison mais Christophe Kinet veut malgré tout rester positif. "Cela ne m’inquiète pas au vu de notre situation au classement. Nous ne jouons pas le titre et le maintien est acquis. En revanche, ça me tracasserait si on ne se créait pas d’occasions. Or, ça n’est pas du tout le cas. Nous allons continuer à bosser sans se prendre trop la tête avec ça et le ballon finira bien par rentrer. Faisons tout pour prendre du plaisir jusqu’au bout du championnat", conclut-il.

Union Saint-Gilloise B 0 – Dison 0

Arbitre: M. Massaki.

Cartes jaunes: Salah El Boukammiri ; Mara Kissima, Clerbois.

UNION SAINT-GILLOISE B: De Bolle, Antonio (61e Berradi), Asoma, Bafdili, Makate Bokoya, Salah El Boukammiri, Mendoza Rosende, Wunga, Lemaire, Huygevelde, Asaidi

DISON: Rico-Garcia, Courail, Biodolillo, Mara Kissima, Clerbois, Manfredi, Manchigov (61e Palm), Leers, Demarteau (88e La Delfa), Akdim (80e Teruel), Legros.