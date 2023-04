Visé tient le leader en respect (0-0)

À la recherche de sa montée en D1B, Maasmechelen mettait la pression durant le premier quart d’heure où Elisha (11e) faillit trouver l’ouverture. Puis les gars de Riga s’enhardissaient de plus en plus et inquiétaient Belin via Dequaire, Perseo ou encore Cascio mais le leader restait très discret jusqu’au repos.