Stavelot "frustré par une carte rouge imméritée" voit son titre reporté et annonce deux transferts (photos)

"Je suis frustré car pour moi, la carte rouge n’est pas méritée", lâche le T1 stavelotain Julien Godard. "Cette décision oriente complètement le résultat du match. Avant ça, Franchimont n’avait rien eu."

Durant le premier acte, Stavelot prend le match à son compte et trouve méritoirement l’ouverture par Giuliano d’une magnifique reprise des 25 mètres (1-0). Peso, Troch et Faes se montrent encore dangereux mais Jamar est attentif.

De retour des vestiaires, Franchimont se montre un peu plus incisif mais Stavelot garde la maîtrise. De moins jusqu’à la 58e minute et un tacle très appuyé de Kalac. Exclusion sévère pour beaucoup, logique pour quelques-uns, Monsieur Lousberg prend ses responsabilités et renvoie le défenseur stavelotain au vestiaire. À partir de là, la partie tourne et les 600 retrouvent un peu d’ardeur. À la 76e, Simonis isolé au petit rectangle, rétablit l’égalité (1-1). Dans les arrêts de jeu, Guccio, fraîchement monté au jeu, a la balle de la victoire au bout du pied mais Thys sort impeccablement. Les Stavelotains devront encore attendre un peu pour déboucher les bouteilles de champagne.

"Ne pas fêter le titre aujourd’hui est bien sûr une déception", enchaîne le coach des Rouge et Bleu. "En même temps, on s’en rapproche encore un peu plus. On reste dans la même optique et on va aller à Recht pour gagner."

Du côté franchimontois, malgré un point arraché chez le futur champion, on ne jubilait pas. "C’est un point qui n’arrange personne", admet le mentor Olivier Laffineur. "Mais quand on voit notre piètre 1re période, ça reste un bon bon. On est remonté sur le terrain après la pause avec de meilleures intentions. L’exclusion est le tournant du match car c’est après celle-ci qu’on a pris le dessus sur Stavelot."

EN BREF

Deux arrivées à Stavelot

Francesco Militello (Flémalle) et Jérémy Guillen (Thisnes) évolueront à Stavelot la saison prochaine. Le premier est un ailier alors que le second est un numéro dix.

Stavelot 1 – Franchimont 1

Arbitre: M. Lousberg

Carte rouge: Kalac (58e, directe)

Cartes jaunes: Giet, Vitrier, Dufour, Vicqueray

Buts: Giuliano (1-0, 29e), Simonis (1-1, 76e)

STAVELOT: Thys, Jérôme, Lukoki, Kalac, Peso, Giuliano, Colin, Boucha, Giet (81e Fyon), Faes (61e De Smet), Troch

FRANCHIMONT: Jamar, Mathonet, Vitrier, Messotten, Hurdebise, Vicqueray, Demoulin (86e Guccio), Dufour, Theysgens (72e Noblué), Lausberg (55e Rensonnet), Simonis