Spa poursuit son joli deuxième tour, Lambermont toujours pas rassuré (photos)

Lambermont tente de réagir mais Cocquyt sort bien face à Caliskan tandis que Letiexhe manque le cadre puis frappe sur le gardien spadois.

Spa ne profite pas de quelques phases arrêtées mais la donne change à la 41e quand un coup-franc de Schmitz est propulsé dans le but par la tête de Jaspar. Dans la foulée, Lambermont réclame un penalty sur Ngjele mais l’arbitre ne bronche pas. Juste avant la pause, c’est d’un joli coup-franc que Schmitz signe le 3-0.

"Nous avons mal débuté la rencontre mais on revient dans le coup et il n’y a pas coup-franc sur le 2-0, pestait Quentin Demollin, le T1 lambermontois. Il y a ensuite un penalty flagrant mais l’arbitre ose parler de simulation. Sur le 3-0, il y a faute sur mon capitaine avant celle en faveur de Spa. C’est l’arbitre qui a fait basculer ce match en 5 minutes."

Après les oranges, il n’y en a plus que pour Lambermont ou presque. Les visiteurs héritent de nombreux coups-francs mais ils sont trop souvent mal bottés. À la 59e, une récupération de Barbette profite à Rosciglione qui s’en va réduire l’écart. Les Lambermontois poursuivent leur pressing mais Volpe se heurte à Cocquyt puis ne peut redresser après avoir passé le dernier rempart spadois. En contre, Ovi et Duckers loupent le break.

"Il n’y avait plus qu’une équipe sur le terrain, confirme Quentin Demollin. Il y avait de la place pour mettre plus de buts mais ils ne sont pas tombés. Il nous reste trois finales pour assurer notre maintien."

"On est allé les chercher haut dès le début, je savais que les Lambermontois n’auraient pas facile sur un terrain compliqué, racontait Steve Paquay, le T1 spadois. Je ne comprends pas ce qu’il s’est passé ensuite, on a reculé de 20 mètres et nous avons subi. Heureusement que le 3-2 n’est pas tombé sans quoi nous aurions vécu un sale quart d’heure. À l’arrivée, on récolte la victoire qu’il nous fallait."

Spa 3 – Lambermont 1

Arbitre: M. Paul.

Cartes jaunes: Ovi Ossama, Duckers ; Schwanen, Sondron.

Buts: Jon. Heindrichs (1-0, 10e), Jaspar (2-0, 41e), Schmitz (3-0, 45e+1), Rosciglione (3-1, 59e).

SPA: Cocquyt, Brundseaux, Ovi Ossama (76e Parotte), Grignard, Parmentier, Mathieu, Jaspar, Jon. Heindrichs (57e A. Schyns), Gagban, Schmitz, Haugustaine (76e Duckers).

LAMBERMONT: Cremers, Voss, Schwanen, Barbette (85e Huysmans), Rosciglione (77e Kosters), Letiexhe, Volpe, Ngjele, Larbuisson (10e Moukrime), Sondron, Caliskan (88e Delclisard).