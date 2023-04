Buts: Brncic (0-1, 36e ; 0-2 sur pen., 60e), Busarello (0-3, 80e)

C’est sur la pelouse de l’Espoir Minerois, à trois matchs de la fin du championnat, que le Croatia Wandre et son président Nikola Lozina ont acquis leur titre de champion en P3C. Un sacre mérité qui vient récompenser une saison où les Wandruziens n’auront laissé que des miettes à leurs concurrents.

Andrimont 4 - Bressoux 0

Buts: Kambembo (1-0, 20e), Duran (2-0, 42e ; 3-0, 70e), Azzouzi (4-0, 83e)

Face à la lanterne rouge, Andrimont l’a emporté… mais c’est tout ce qu’il y a à retenir à en croire son coach Manu Ruiz Marin: "J’ai vu un match de niveau P4. Ce n’est pas comme ça qu’on va préparer le tour final. Aujourd’hui, ce sont presque ceux qui n’ont pas joué qui ont marqué des points" commente le technicien.

Aywaille B 6 – Bolland 0

Buts: Evrard (1-0, 28e), Cannella (2-0, 51e), Donneaux (3-0, 57e ; 4-0, 67e), Deltour (5-0, 78e), Cannella (6-0, 88e)

Laminés à Aywaille B, les Bollandois paraissent terminer cette saison en roue libre. "Même si on n’a plus rien à jouer au classement, il va falloir se remobiliser pour les derniers matchs sinon on va droit dans le mur" grimace le T1 Antoine Wilkin.

Melen B 4 – Ent. Pepine 1

Buts: Massaki (1-0, 19e), Franssen (2-0, 40e), J. Diefels (2-1, 54e), Pierret csc (3-1, 69e), Massaki (4-1, 83e)

Battue à Melen B, l’Entente Pepine semble, comme Bolland, en roue libre en cette fin de saison. Pour les Melinois et leur coach Christophe Sangiovani, ce succès est par contre importantissime dans la course au maintien et leur permet de garder 3 points d’avance sur Queue-du-Bois.