Buts: Louras (1-0, 10e), Colin (2-0, 25e), Gillet (3-0, 40e), Nagui (3-1, 64e), Demirkazan (3-2, 80e)

"On a remporté ce match en ne jouant qu’une mi-temps. À la pause, je ne sais pas ce qui s’est passé mais le visage de l’équipe a complètement changé. Et en fin de partie, on a eu chaud", analyse le T1 sartois Rudy Siebenbour.

"Nous étions dépassés dans tous les secteurs, sans faire les efforts nécessaires. J’ai remis les choses en place à la mi-temps puis nous avons été dominants. Hélas, nous n’avons pas réussi à égaliser", regrette le coach waimerais Jean-Claude Sonnet.

Amblève 1 – Recht 0

But: Felten (1-0, 20e)

"On a oublié de tuer le match et on s’est fait peur jusqu’à la fin. Cette troisième victoire en dix jours nous permet de rester dans la course pour le tour final", se félicite le mentor amelois Robin Demarteau. "On a bien joué, on a eu des occasions, on mérite un point, c’est le résumé de notre saison. Je n’ai rien à reprocher à l’équipe qui a fait un match plein", glisse le technicien rechtois Jérôme Stark.

La Calamine B 2 – RCS Verviers 2

Buts: Sy (0-1, 30e), Errens (1-1, 40e), Mejdoubi (1-2, 73e), Van Melsen (2-2, 80e)

"J’ai vraiment un goût de trop peu au terme des nonante minutes", lâche le tacticien calaminois Mike Hendrick. "On a manqué de fraîcheur devant, c’est certainement dû au match de jeudi."

"On a assisté à un match un peu fou avec deux équipes jeunes", enchaîne son homologue Gabriel De Luca. "On a mieux joué en seconde période, mais on encaisse malheureusement sur une erreur de mon gardien."

T-Frontières 2 – T-Ponts 3

Buts: Cordonnier (0-1, 1re), Renardy (1-1, 5e), Masset (2-1, 16e), Cordonnier (2-2, 68e), Flammang (2-3, 91e)

Carte rouge à Trois-Frontières: Sangiovanni (59e, directe)

"C’est un gros coup d’arrêt", regrette l’entraîneur frontalier Fabrice Burdziak. "Quand on voit la détermination de Trois-Ponts, sa victoire est méritée. Aujourd’hui, je suis très déçu !"

"C’est une belle victoire avec une belle mentalité", se réjouit le coach tripontain Greg Rondeux. "On est 2e à la tranche et on s’est lancé un petit défi. Mais sans se mettre de pression."

Heusy 3 – Emmels 1

Buts: Aksu (0-1, 13e), A. Offerman sur pen (1-1, 20e), Blondiaux (2-1, 84e), Chauveheid (3-1, 89e)

"C’est un match qui sentait la fin de saison", glisse le T1 heusytois Jessy Dionisio. "Emmels devait mener à la pause, alors que nous pouvions en mettre sept en seconde période."

"Deux ballons sur la latte et des occasions galvaudées, on a gaspillé en première. En seconde, c’est Heusy qui a gaspillé. On loupe tout de même un penalty (Aksu) pour revenir à 2-2", explique son vis-à-vis Éric Richter.

Hautes Fagnes 0 – Rocherath 4

Buts: Kupper (0-1, 10e), C. Vilz (0-2, 60e), Lambertz (0-3, 69e ; 0-4, 87e)

"Rocherath mérite amplement sa victoire", reconnaît le capitaine fagnard Damien Zanzen. "À la pause, le score devait même être plus lourd."

"On a bien contrôlé cette partie même si on aurait pu faire le break plus rapidement", note le technicien de Rocherath Stefan Bongard.

EN BREF

Mejdoubi va quitter Verviers

Samir Mejdoubi évoluera au sein du nouveau club issu de la fusion entre Lambermont et Rechain.

Prévot rempile à Trois-Ponts

De son côté, le Tripotain Nathan Prévot, fort sollicité en cette période de transferts, reste finalement au club.