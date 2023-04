Buts: Vandermeer (1-0, 23e), Janssen (2-0, 40e), Spits (3-0, 80e), Smets (3-0, 88e).

"C’est une victoire qui ne souffre d’aucune discussion. Nous avons dominé Aubel durant toute la rencontre. Cela nous fait un joli neuf sur neuf", se réjouit le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

En face le coach aubelois David Malta était fataliste. "C’est le pire match que l’on a fait cette saison. Nous n’avons vraiment rien à revendiquer aujourd’hui."

Blegny 3 – Herve 2

Buts: Thielen (1-0, 12e ; 2-0, 68e), Douhard (2-1, 76e), Bonaventure (2-2, 83e), Fadli (3-2, 88e).

"On est battu, mais j’ai vu pas mal de choses positives pour l’avenir. Il faut dire que l’on est en mode"cavalcade"depuis jeudi et cela a été compliqué pour nous", résume le mentor hervien Ben Joly.

Rechain 4 – MCS Liège 1

Buts: G. Crits (1-0, 9e), Guyot (2-0, 11e), G. Crits (3-0, 18e), Maquet (3-1, 58e), Ernst sur pen (4-1, 68e).

"Je suis fier de mes gars ! 3-0 après vingt-cinq minutes, la messe était dite. Nous avons bien géré la seconde mi-temps. On va essayer d’enchaîner et espérer aller chercher la troisième tranche", avoue le T1 Marc Ansion.

Espoir Minerois 2 – Trooz 6

Buts: Fuentes (0-1, 16e), Kever sur pen (1-1, 16e), Fuentes (1-2, 36e), Kever (2-2, 62e), Lawers (2-3, 64e), Deffet (2-4, 72e ; 2-5, 75e), Cavallaro (2-6, 82e).

"On commence bien la rencontre. Ils ouvrent le score et on égalise dans la minute qui suit. On est aux abonnés absents après cela. Je me fâche à la pause. Il y a un mieux durant lequel on égalise. Après cela, on est retombé dans nos travers et on s’est fait rosser", tance le chef de meute de l’Espoir Minerois Gino Piol.

Étoile Dalhem 1 – Olne 2

Buts: F. De Zorzi sur pen (0-1, 8e), Klein (1-1, 10e), Binet (1-2, 70e).

Carte rouge à l’Étoile Dalhem: Conraadts (2 c. j. 87e).

"On avait une revanche à prendre par rapport au match contre Tilff la semaine passée. Mes joueurs l’ont eue et ils se sont battus comme des lions", explique le tacticien olnois Christophe Legros.

EN BREF

Aubel B se renforce

Le coach de la seconde équipe aubeloise David Malta annonce l’arrivée du Olnois Antoine Lenaerts.