Malmundaria s’envole vers le tour final, Ster-Francorchamps "va cravacher jusqu’au bout" (photos)

Quelques minutes plus tard, Nijhof était accroché fautivement dans le rectangle de Ster… sans que l’arbitre ne bronche. "C’était pourtant un penalty flagrant" commentait le T1 malmédien Sélatine Deniz, ce que son vis-à-vis sterlain ne réfutait pas d’ailleurs. "C’est vrai qu’il y a un penalty contre nous étrangement oublié" admettait Vincent Heins.

Peu avant la mi-temps, Scheffer offrait finalement un second but à Malmedy en trompant son propre gardien de la tête alors qu’il voulait sortir le ballon en corner. "Cet autobut est venu récompenser nos efforts et c’était tout de même une petite justice par rapport à ce penalty que tout le monde a vu sauf le corps arbitral. En deuxième mi-temps, on a géré notre avance en tentant de procéder par contre" expliquait encore Sélatine Deniz.

En grande difficulté, Ster-Francorchamps allait tout de même avoir deux belles possibilités de relancer la rencontre mais le coup franc de Dardenne s’écrasait sur le poteau juste avant la pause et la tentative de Scheffer était écartée in extremis par Hagemann peu après la reprise.

Ensuite… plus rien à se mettre sous la dent pour des Sterlains pourtant menés mais complètement inoffensifs. "Nous avons eu un déchet technique affolant. Notre défaite est logique et méritée. On n’a strictement rien montré" estimait Vincent Heins. "On avait ici l’occasion de conforter notre place en vue du tour final. Au lieu de ça, il va falloir cravacher jusqu’au bout." Tout le contraire de Malmedy qui, avec 5 points d’avance à 3 matchs de la fin, a pris une grosse option. "On doit tout de même rester vigilants et tenter d’assurer la 3e place afin de recevoir pour le premier match" tempérait Sélatine Deniz.

Malmundaria 2 - Ster-Francorchamps 0

Arbitre: M. El Baraka

Cartes jaunes: Samray, Denis, Kivrak ; Gilis, Wangermez, Boreio

Buts: Cassoth (1-0, 9e), Scheffer csc (2-0, 39e)

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Simon, Denis, Bucak, R. Krings (80e Dupont), Q. Jacob (59e Custinne), Vicqueray (83e Kivrak), Nijhof (83e Dethier)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant (67e Boreio), Lambrechts, Wangermez, Restiglian, Raskin (67e Joao), Delhez, Thelen, Gilis, Dardenne (46e Calisgan), Scheffer