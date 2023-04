Malmedy B – Stavelot B: un partage spectaculaire qui n’arrange personne

La 1re mi-temps se résumait à un beau duel physique. Les Dragons, qui exerçaient un pressing constant, collectionnaient les corners et dominaient les débats. À la 40e, le coup de coin de Kopp trouvait la tête d’Anthony Lejoly, mais sa tête passait de peu à côté du but de Finfe. Le score restait vierge à la pause. "On a montré un beau visage ce soir, on aurait mérité de l’emporter, analysait le T1 malmédien, Servet Sumer. Cette belle performance fera taire certains détracteurs qui pensent que nous ne serions nulle part sans la présence de joueur de P1, je n’en ai aligné aucun aujourd’hui. Je suis très fier de mon groupe, il ne manquait que les 3 points."

Les visiteurs, qui s’étaient fait remonter les bretelles par leur coach à la pause, remontaient au jeu avec de meilleures intentions. Peu après l’heure de jeu, une frappe puissante de Samuel Ziant était déviée par un défenseur local, mais le portier Errens effectuait un superbe arrêt réflexe.

À la 89e, le Stavelotain Arnaud Christophe, qui pensait avoir entendu un coup de sifflet de l’arbitre Staikos, prenait le ballon dans ses mains. Le coup franc parfaitement botté par Kopp arrivait à Steffens qui poussait le ballon au fond, mais son but était annulé pour une poussée fautive peu évidente.

Dans la foulée, une belle frappe croisée de Yohann Kopp (encore lui) était repoussée par la transversale. Les Malmédiens allaient s’en mordre les doigts deux minutes plus tard, puisque Gligo Ajman allait inscrire un but libérateur pour les visiteurs. On pensait alors la partie terminée, mais coup de théâtre à la 94e, lorsque Matteo Antonello égalisait méritoirement pour les Blancs. "Ce scénario en fin de match était incroyable, lâchait le T1 visiteur Michaël Ziant. Le spectateur neutre aura vibré aujourd’hui, même si ce match nul n’arrange finalement aucune des deux équipes."

Malmundaria B 1 – Stavelot B 1

Arbitre: M. Staikos.

Cartes jaunes: Heinen, Schoonbroodt ; Wislet, S. Ziant, Barth, Blum.

Buts: Ajman (0-1, 92e), Antonello (1-1, 94e).

MALMUNDARIA B: Errens, Antonello, Steffens, Schoonbroodt, Heinen (72e Antonello), Akar, Antoine, Dehez, Kopp, Beauvois, Lejoly (72e Ramscheidt).

STAVELOT B: Finfe, Blum, Barth, Gillet, Wislet, S. Ziant, Platiau, Machu (61e Sorbi), Christophe, Delrez, M. Ziant (63e Ajman).