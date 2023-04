Évolution du score: 10e: 12-19, 20e: 26-40 (14-21), 30e: 44-59 (18-19), 40e: 58-73 (14-14).

THEUX BC: Lentz 0, Toussaint 4, Liégeois 8, Rondoz 8, Caro 10, Cawez 4, Massin 4, Caubergh 9, Bousmanne 2, Pieffer 2, Barbay 7.

BC VERVIERS B: Fassotte 10, Désert 7, Pitz 5, Mahiat 9, Calbert 2, Lerho 16, Demez 9, Buscicchio 15.

En déplacement chez le quatrième du général qui était venu s’imposer dans la salle de l’institut St-Michel au match aller, le BC Verviers B savait qu’il faudrait évoluer à un bon niveau pour préserver sa seconde place.

"C’est surtout dans l’intensité qu’on a été bon, là où on s’était fait manger lors de notre première confrontation face à Theux", jauge Bruno Dagnely, le coach verviétois. Sans doute la raison pour laquelle il imposait d’emblée à ses gars un zone press sur panier marqué (2e: 2-7). Même s’il n’était pas très adroit dans ses tentatives à distance, Theux pouvait compter sur de nombreuses secondes chances pour alimenter quand même la marque tant les visiteurs péchaient au rebond défensif (10e: 12-19).

Lerho à la manœuvre

Au quart d’heure, les locaux restaient dans le coup (18-22) avant que Buscicchio ne fasse parler son adresse à distance pour donner à ses couleurs dix points d’avance (17e: 23-33). Au repos, les visiteurs contrôlaient la partie (26-40). Et la donne n’allait plus changer en seconde mi-temps notamment grâce à la grosse présence offensive de Lerho dans le camp verviétois. L’écart flirtait parfois avec les vingt unités, Theux revenait plusieurs fois à moins dix mais ne pouvait faire mieux.

"On commet 17 pertes de balle sur l’ensemble de la partie", regrette Sébastien Hella, le coach theutois. "Face à l’agressivité adverse, on a eu beaucoup de mal à développer notre jeu. On n’a notamment pas su servir correctement nos grands. Et derrière, nous avons laissé trop de libertés aux shooteurs adverses."

Les Verviétois tiennent donc leur revanche… "On a su appuyer là où cela faisait mal, cette fois on a joué intelligemment", conclut de son côté Bruno Dagnely. "Mon équipe m’a bien plu ce week-end."