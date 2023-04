Laurenz Rex, 9e de Paris-Roubaix, d’espoir du VTT à porte-drapeau wallon sur les pavés

Ce 9 avril 2023, ni pluie ni chute pour gêner le colosse de Raeren, aujourd’hui chez Intermarché-Circus-Wanty, dans sa progression: après la fameuse trouée d’Arenberg, ce coureur né le 15 décembre 1999 (23 ans) s’est retrouvé dans le groupe de tête. Au sein duquel roulaient aussi le futur vainqueur, Mathieu van der Poel, ainsi que Wout Van Aert ou encore FilippoGanna. C’est finalement à moins de 50 bornes du but, suite aux accélérations répétées de "VDP", qu’il a dû céder quelques longueurs. En compagnie de Max Walscheid (Cofidis), il est arrivé à Roubaix pour la huitième place, à 3’35’’ du lauréat néerlandais, plus de deux minutes avant ce qui peut être considéré comme le peloton.

Sa neuvième position est une belle revanche sur la "poisse" (une chute sur À Travers la Flandre) qui l’a privé, en 2022, de sa course préférée. Tombé cet hiver également, Laurenz Rex s’est remis sur les bons rails en levant les bras à Sint Willebrord, une épreuve UCI 1.2, à la mi-mars. Sur les classiques pavées 2023, on l’a vu finir 49e du Tour des Flandres (2e meilleur de sa formation), 45e de Gand-Wevelgem (1er des Intermarché) ou encore 30e de l’E3 Saxo Classic (idem). En attendant qu’Arnaud De Lie fasse ses dents, Laurenz Rex est clairement le porte-drapeau wallon sur ce type de course.

Top 10 à Harelbeke en junior

La réussite de Laurenz Rex sur les pavés, c’est une nouvelle fois celle d’un jeune homme venu d’une autre discipline que la route: le VTT. Surtout actif en tout-terrain mais formé en même temps au Vélo Club Ardennes sur le bitume, à l’image de ses frères Tim (sociétaire en 2023 de l’équipe développement d’Intermarché-Circus-Wanty) et Konstantin, le Germanophone a été champion de Belgique VTT dans les catégories d’âge. En 2016, il est passé dans la structure Merida-Wallonie (désormais BH-Wallonie) de Brice Scholtes au sein de laquelle il a aussi évolué en 2017, signant un podium sur la Cyprus Sunshine Cup et une sixième place sur le National (cross-country). Ses derniers résultats notables avant de se lancer définitivement sur la route. " Sur le VTT, je ne prenais plus de plaisir. Je n’avais plus envie de m’entraîner, je me forçais à participer aux courses ", jusitife-t-il à cet instant. Les plus attentifs remarquent son goût naissant pour les pavés avec sa 9e place au GP E3 Harelbeke Juniors.

"Dans ma région, on joue plutôt au handball"

Pour passer chez les espoirs en 2018 (catégorie non représentée au VC Ardennes), Rex prend la direction de Chevigny, en province du Luxembourg. Bilan: 4 tops 10. Stagiaire chez Ago-AquaService (ancien nom de la Bingoal WB Devo) à partir du mois d’août la même année, il y fait ses preuves et intègre en 2019 Wallonie-Bruxelles Dévelopment. " Dans ma région, on joue plutôt au handball et, surtout, au football – il y a l’AS Eupen. Ils ont d’autres buts que le vélo " , raisonne-t-il dans L’Avenir pour expliquer le très faible taux de Germanophones dans les pelotons cyclistes. Il finit 19e de la Kattekoers – Gent-Wevelgem.

En 2021 et 2022, son passage dans l’équipe pro au maillot jaune fluo lui permet de faire ses preuves au haut niveau: 8e sur la Druivenkoers d’Overijse, 13e de Paris-Chauny, 24e de l’Antwerp Port Epic et, donc, 21e de Paris-Roubaix en 2021. En 2022, 10e de la Brussels Cycling Classic, 16e de Gand-Wevelgem, 18e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et 24e de la Nokere Koerse. Plus anecdotique mais quand même: un succès au Critérium du Brabant wallon, à Tubize. Pour ses adieux à Bingoal Pauwels Sauces WB.

45,2 km/h

Forcément, ce petit palmarès attire les structures du WorldTour. Contacté par des équipes étrangères, Laurenz Rex a décliné car, vite, son engagement avec Intermarché-Circus-Wanty est acté – pour deux saisons à partir de 2023.

Tout en laissant la porte ouverte à un Grand Tour, "qui peut m’apporter beaucoup", celui qui a bouclé Paris-Roubaix 2023 en 45,2 km/h (selon Strava) ne s’est jamais caché: "Gand-Wevelgem et Roubaix sont évidemment les courses qui me conviennent le mieux pour le moment." Depuis ce 9 avril 2023, plus personne n’en doute.