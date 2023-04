Hombourg ramène un très bon point d’Ougrée

Une minute plus tard, Dylan Beltrame centre en retrait pour Fouad Bousfia qui donne l’avance aux visités (2-1). Les Oranges ne sont pas assommés et égalisent à la demi-heure par Thomas Bauwens qui reprend de la tête un corner d’Antoine Baltus qui ne laisse aucune chance au gardien adverse (2-2). On se rapproche de la mi-temps lorsque sur un coup de coin, Xavier Stassen repousse à même la ligne une reprise de la tête. Tout le monde s’arrête sauf le numéro neuf liégeois Aboubaker Guilmi qui propulse le cuir au fond des filets (3-2). "On s’est endormi et on leur a laissé l’occasion de sortir la tête de l’eau et on se fait cueillir", peste le mentor hombourgeois Romain Cerfontaine.

Les visiteurs poussent en début du second acte. Même s’ils passent tout près d’encaisser un quatrième but via Samuel Ettitchi, mais Xavier Stassen est bien en place pour repousser la tentative (46). Peu avant l’heure de jeu, une superbe phase lance Thomas Beckers sur le flanc droit. Celui-ci centre pour Thomas Bauwens dans le petit rectangle, mais son centre est repris par le défenseur local Giusseppe Scerra qui trompe Botterman et qui ramène le score à 3-3.

Ougrée doit impérativement gagner pour espérer rester dans l’élite provinciale. Ces derniers poussent, mais ne s’offrent que deux grosses occasions via Bizzarri qui se butte sur Xavier Stassen (74) et sur une belle frappe de Da Silva qui tape la barre transversale. Le score ne bougera plus.

"J’ai aimé la belle réaction de mes joueurs. On savait que ce serait compliqué, car Ougrée n’est pas encore descendant. Nous ne sommes pas encore sauvés d’ailleurs. Le partage est logique, même si on aurait dû exploiter mieux certaines phases", conclut le T1 hombourgeois Romain Cerfontaine.

Ougrée 3 – Hombourg 3

Arbitre: M. Dridelli.

Cartes jaunes: Ettitchi, Beltrame, F. Fourneau ; D. Meunier, Hick.

Buts: Wets (0-1, 9e), Nuozzi (1-1, 23e), Bousfia (2-1, 24e), Bauwens (2-2, 30e), Guilmi (3-2, 43e), Scerra CSC (3-3, 57e).

OUGREE: Botterman, Delville (31e F. Fourneau), Tellatin, Scerra, P. Fourneau, Bousfia (67e Bizzarri), Nuozzi, Beltrame, Da Silva, Ettitchi, Giulmi.

HOMBOURG: Stassen, Baltus, Schnackers, Bayard, Dorthu (58e Schwontzen), Hick, Bartholome (74e Martin), Wets (65e Duthoo), D. Meunier, Beckers, Bauwens.