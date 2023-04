Elsaute prend une sérieuse option sur le titre

Beaufays en a plein les pieds durant la première demi-heure, Elsaute joue en patron, avec un football chatoyant. "Par belle ou par laide, on se devait de faire le job. Et finalement les gars se sont appliqués et ont proposé du beau jeu. Ils ont prouvé qu’ils ne sont pas premiers par hasard" se réjouit le coach d’Elsaute, Boris Dome.

Les locaux auront deux possibilités, sur phases arrêtées, avant la pause mais le coup-franc de Daenen sera repoussé par le montant du but de Maxime François.

Dix minutes après la reprise des hostilités, les Vert et Blanc vont doubler la marque via Arthur Dohogne, sur un service rapide de Jonathan Roggemans, dans la surface (0-2). Ensuite, sur un beau centre de Dohogne, l’ainé des Deville va éliminer son opposant d’un superbe contrôle et sceller le marquoir à 0-3. En ce dimanche de Pâques, la messe est donc dite à la 78e minute pour Elsaute, qui prend le large au classement en distançant Wanze/Bas-Oha de cinq longueurs, à trois matchs de la fin. Autrement dit, les visiteurs ont toutes les cartes en main pour terminer leur saison en beauté. "Les deux échéances qui arrivent sont deux rendez-vous à domicile (NDRL: Geer puis Melen) . Ma théorie d’avant-match était claire: si on gagnait aujourd’hui, on s’offrait l’opportunité de fêter le titre à la maison. Maintenant que c’est chose faite, c’est à nous de finir le travail pour sabrer le champagne" confie le mentor Étoilé.

Beaufays 0 – Elsaute 3

Arbitre: M. Mouton.

Carte jaune: Piette.

Buts: D’Affnay (0-1, 9e), Dohogne (0-2, 55e), B. Deville (0-3, 78e).

BEAUFAYS: Macors, Colette (76e Esposito), Zehram, B. Fourny, Daenen, Bosson (60e Genaux), Manirakiza, Foguenne, Haleng (60e S. Fourny), Balthasart, F. Turco (83e Derkaoui).

ELSAUTE: François, Counet, Williot, Dirix, Campo (70e Tossings), Dohogne, D’Affnay, G. Deville (80e Marechal), B. Deville, Corman (70e Piette), Roggemans (65e Diané).