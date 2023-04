Évolution du score: 10e: 15-12, 20e: 26-34 (11-22), 30e: 51-53 (25-19), 40e: 82-76 (31-23).

RABC ENSIVAL: Walraff 10, Genet 20, Erkenne 3, Leclerqs 0, Horris M. 2, Pitz 14, Horris V. 5, Hanus 22.

"On commence mal le match et je suis obligé de prendre un temps mort car nous sommes menés 9-1 après quatre minutes de jeu…", souffle Antoine Massart, le coach d’une équipe de Ensival encore à la recherche de l’un ou l’autre succès cette saison pour asseoir définitivement son maintien en R2. "On revient petit à petit et on passe devant à la pause grâce à une défense adaptée et quelques paniers faciles suite à des interceptions."

Ensival semblait alors bien lancé en rentrant une première fois au vestiaire sur le score de 26 à 34. Malheureusement, la reprise était à nouveau loupée…

Horris fait gonfler l’infirmerie

"Genappe s’adapte à notre défense et on devient beaucoup trop gentil derrière", poursuit le T1 visiteur privé de Sanzone, Schoonbroodt et Beaujean blessés. "Et pour ne rien arranger Victor Horris se blesse à son tour. Dans le quatrième quart, on se retrouve très vite en problème de fautes et on a encore une fois trop de pertes de balles car on veut faire la différence individuellement trop rapidement. On n’a pas encore compris la différence entre vitesse et précipitation. C’est dommage car Genappe était également déforcé et il y avait encore une fois la place. Impossible de gagner un match quand on encaisse 56 points en deuxième mi-temps. Il faut avoir envie de jouer des deux côtés du terrain !"