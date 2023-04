Boris Lambert (Eupen): "Zulte Waregem, le match le plus important de la saison"

Eupen a montré deux visages samedi, dont un plus beau avant la pause. "On a mis beaucoup d’intensité et récupéré beaucoup le ballon assez haut. Du coup, ils ont fait pas mal d’erreurs et on a essayé d’en profiter mais il nous a manqué la finition, ou un petit brin de chance. Si on ne sait pas gagner, l’important était de ne pas perdre", justifie Boris Lambert. Une unité qui permet de garder à distance Zulte Waregem, battu à Charleroi samedi soir et désormais à quatre points des Eupenois. "On a toutes les cartes en main pour prendre les trois points à la maison contre Zulte Waregem. Il nous reste une semaine avant ce gros match et il faut que tout le monde soit à 150% pour réaliser quelque chose de bien. C’est le match le plus important de la saison, tout le monde en est conscient", conclut le joueur interrogé avant la défaite de Zulte Waregem.