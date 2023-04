Évolution du score: 10e: 18-10, 20e: 39-27 (21-17), 30e: 47-51 (8-24), 40e: 59-67 (12-16).

RBC AUBEL: Grooteclaes 6, Gorlé 6, Liégeois G. 11, Gerarts 18, Perin 13, Albert 3, Glaude 10.

C’est vendredi soir que les Aubelois se sont déplacés en terres liégeoises pour ce match d’alignement. Déjà privés de Lambot (entorse), ils devaient aussi se passer de leur intérieur Bousmanne. "Je ne me suis pas entraîné de la semaine suite à une petite élongation", confie le big man aubelois. "J’étais juste en équipement au cas où nous étions trop courts dans les rotations."

C’est donc du banc qu’il nous livre son impression sur la sortie des siens. "On a très mal démarré, trop lent, trop peu concerné et concentré. Les gars rataient beaucoup de paniers faciles et perdaient une manne de ballons. Liège en a profité pour faire feu de partout. En seconde mi-temps, la réussite s’est inversée et notre duo Perin-Gerarts a montré la voie aux autres pour finalement grappiller notre retard et passer devant."

Il aura donc fallu attendre le troisième acte pour voir Aubel – mené 39-27 au repos – entrer enfin dans la partie. Au prix d’un 8 à 24, les visiteurs renversaient le cours du match pour filer vers une 18e victoire qui permet de conforter une place sur la troisième marche du podium.

À noter que dans cette division, des play-off seront bien organisés puisque Belfius Mons Hainaut, Aubel, Gembloux et Castors Braine s’y sont inscrits.