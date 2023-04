Michaël Ziant (Stavelot B): "Gagner pour continuer à rêver"

À trois semaines de la fin du championnat, Stavelot B pointe à deux petites unités du leader Oudler. Et c’est mathématique, s’ils remportent leurs quatre derniers rendez-vous, les Stavelotains seront sacrés champions le 30 avril prochain. De quoi faire monter la pression à l’aube du derby. "On doit gagner pour continuer à rêver", prévient Michaël Ziant. "Ce match s’annonce serré, l’équipe la plus déterminée empochera les 3 points ce samedi. Mais avant d’affronter Oudler puis Bullange lors des deux semaines suivantes, le faux pas sera interdit", affirme le tacticien. Fa. Ro.

Malmedy B – Stavelot B (Samedi, 19h15)

Arbitre: M. Staikos.

Absent à Malmedy B: Heindrichs (blessé).

Absent à Stavelot B: Huberty (blessé).