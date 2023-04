"Une victoire et puis le bail en P1 sera renouvelé quels que soient nos résultats ou ceux de nos concurrents…", détaille Fred Ledain, le coach de Henri-Chapelle qui aura deux occasions d’arriver à ses fins ce week-end. "Le contrat sera donc rempli et nous pourrons profiter sereinement de la fin de saison."

Après avoir déjà enregistré une huitième victoire en semaine face à Welkenraedt, les Capellois remettront d’abord le couvert ce samedi (18h30) à domicile face à Jupille. "Mike Laboureur sera absent mais je pourrai compter sur 12 joueurs présents et motivés", ajoute le T1 qui quittera bientôt ses fonctions pour céder le relais à Fred Carton. "Il faudra gérer les rotations pour aller ensuite dimanche à Liège."

Car sur le coup de 15 heures, les Capellois affronteront effectivement St-Walburge Liège C, un autre concurrent direct. En espérant qu’au terme de ces trois rencontres enfilées en cinq jours, le maintien soir au rendez-vous.

Rencontre délicate pour le Casino Spa face à un poursuivant au général. Mais interdiction pour les gars de Michel Pluys de perdre des plumes avant un match au sommet très certainement déterminant pour le titre, dans deux semaines, face à Waremme B. "Romain Piron a des soucis à l’épaule et n’a pas pris part à l’entraînement de jeudi", détaille le T1 thermalien. "On verra ce qu’il en est ce week-end."

Provinciale 2

En P2, le derby entre Theux et le BC Verviers B retiendra l’attention ce samedi (19 heures). "Klassen est blessé, le reste du groupe sera au poste", explique Sébastien Hella, le boss theutois. "Il est clair qu’on est en fin de saison et qu’il n’y a plus grand-chose à gagner pour nous mis à part d’essayer de garder notre quatrième place. Verviers aligne les gros matchs pour le moment, on s’attend donc à un match difficile. Mais ça reste un derby, à nous d’essayer de sortir une belle prestation."

Du côté du BC Verviers B – battu à l’aller -, il y a une revanche à prendre et une seconde place à préserver. "Mais nous devrons faire sans Guillaume Reynders ni Raphaël Domken blessés", pointe le coach Bruno Dagnely.

Encore un match à six points pour Pepinster B qui reçoit Verlaine (dimanche, 15 heures), une belle occasion de se rassurer un peu plus par rapport au bas de tableau. Quant à Herve-Battice, c’est un déplacement à Prayon (samedi, 17 heures) qui est au programme de ce week-end pascal.