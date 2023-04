Fabio Farina (T2 de Dison): "Être plus hargneux en zone de finition."

Malgré les récents soucis offensifs, le staff n’a pas insisté plus que ça sur cet aspect du jeu à l’entraînement. "On ne s’est pas focalisé que sur la finition pour préparer la rencontre de dimanche. Nous savons qu’en mettant plus de punch dans nos tentatives, le ballon finira bien par rouler pour nous", enchaîne le T2.

Il faudra que les Rouge et Bleu se montrent efficaces pour ne pas enchaîner une troisième rencontre sans victoire. "Nous devons absolument gagner. On doit au moins réaliser un 4/6 lors des deux prochains matches. Il faut entamer le duel de dimanche avec le couteau entre les dents dès le premier coup de sifflet de l’arbitre."

Au départ de la saison, l’objectif de Dison était d’assurer son maintien en D ACFF mais l’appétit est venu en mangeant et il a été question de tour final jusqu’il y a peu. "Pour prester efficacement, nous devons aborder chaque rencontre qu’il nous reste à jouer avec l’ambition de se donner à fond et de la gagner, peu importe le nom de l’adversaire. Et nous verrons où cela nous mène, sachant que nous sommes des compétiteurs et que nous voulons terminer le plus haut possible au classement général. Ce dimanche, ce sera l’Union mais ça n’a que peu d’importance, car il faut se méfier de tout le monde dans la série. À nous de tout donner, comme à chaque match", conclut Fabio Farina.

Union St-Gilloise B – Dison (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Masaki

Dison: Rico-Garcia, Leers, Biondolillo, Clerbois, Manfredi, Demarteau, Mara, Courail, Manchigov, Akdim, Legros, Palm, La Delfa, Teruel (?), Salihi.

Absents: Meunier, Errahmouni, Schillings, Castela, Godard (blessés), Binot (malade).