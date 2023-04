Dans la course au maintien, Eupen va chercher un point à Courtrai

Une semaine plus tôt, contre Anderlecht (défaite 0-1), c'est la justesse qui avait manqué aux Pandas. Ce samedi, Charles-Cook pensait avoir réglé le problème en début de partie... Sans se créer énormément d’occasions franches, ce sont les Pandas qui pensent avoir réalisé le plus dur dans le premier quart d’heure. Bien servi par Smail Prevljak dans le rectangle, Regan Charles-Cook conserve le ballon avant d’armer une frappe qui ne laisse aucune chance à Tom Vandenberghe, le portier courtraisien. Mais le VAR intervient et annule le but eupenois, suite à une faute d'Ignace N’Dri au départ de l’action. Tout est à refaire pour les troupes d’Edward Still...

À la demi-heure, une reprise de la tête de Jason Davidson file au-dessus du but. Mais, quelques minutes plus tard, c’est surtout celle de Faïz Selemani qui manque le cadre pour la première réelle opportunité de Courtrai.

En seconde période, sans une double intervention de Lennart Moser à la reprise, c'est Courtrai qui ouvrait la marque. Ce qu'a bien failli faire Stef Peeters aussi (56e), sur coup-franc, mais Vandenberghe déviait magistralement. La partie s'emballe et les occasions se multiplient. Dont une frappe de loin signée Messaoudi, déviée par Paeshuyse et qui termine sa course... sur la transversale de Moser.

Malgré les montées au jeu eupenoises de Diakité et Davo pour amener de la fraicheur dans les dernières minutes, plus rien ne change et les Pandas rentrent finalement avec une précieuse unité dans la course au maintien.

Courtrai 0 – Eupen 0

Arbitre : M. Lardot.

Cartes jaunes : Mehssatou, Watanabe, Peeters, D'Haene, Paeshuyse.

COURTRAI : Vandenberghe, Henen (72e Loncar), Silva, Watanabe, Wasinski, Mehssatou, Selemani, Kadri, D’Haene (90e De Neve), Messaoudi (72e Bruno), Avenatti.

EUPEN : Moser, Van Genechten (81e Diakité), Paeshuyse, Filin, Davidson, Lambert, Peeters, Baiye, N’Dri (65e Gassama), Charles-Cook, Prevljak (81e Davo).