Un joueur incarne cette valeur: Benjamin Van Den Ackerveken. Ces deux dernières semaines, il a remplacé Jonathan D’Ostilio, blessé, en montrant beaucoup de fiabilité, même si le but encaissé face à Louvain lui "restait en travers de la gorge". Un signe de son envie de bien faire. "Cela fait du bien d’enchaîner les rencontres, surtout pour la confiance. Quand j’ai la chance de jouer, je donne tout. Je veux montrer ce que je vaux."

À sa place, beaucoup de joueurs auraient déjà affiché leur mécontentement. Ce n’est pas son style. Il montre une mentalité identique à celle de Nacho Fernandez. L’international espagnol n’est pas la plus grande star du Real Madrid mais son état d’esprit, sa polyvalence et ses performances lui permettent d’enchaîner les matches avec une régularité qui doit faire saliver Eden Hazard. "Je comprends la comparaison, rigole-t-il, tout en précisant qu’il ne prétend pas avoir les capacités de l’Espagnol. Parfois, cette situation n’est pas simple. Quand je ne monte pas au jeu, j’ai du mal à être dans la même euphorie que le reste de l’équipe. Pour autant, je sais que le club a confiance en moi et que ma famille me soutient."

Ce week-end, Benjamin Van Den Ackerveken gardera sa place vu que le capitaine est toujours absent mais dès son retour, le défenseur retournera sur le banc. "C’est parfois difficile à accepter", soutient-il. Au point de le lasser ? Pas du tout ! Monter d’un étage avec Liège l’intéresse, lui qui a connu la D2 avec Geel. "Si on me garantit le même rôle et le même temps de jeu, je reste." Une fidélité qui fait penser à celle… de Nacho Fernandez.

Izegem-Ingelmunster – RFC Liège (Samedi, 20h30)

Arbitre: M. Verbeke.

RFC LIÈGE: Debaty, Lejoly, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, Bustin, Massart, Arslan, Besson, Cavelier, Merlen, Loemba, Mouhli, Prudhomme, Mouchamps, Bruggeman, Mputu, Panepinto, Perbet.

Absents: D’Ostilio, Gendebien, Reuten.