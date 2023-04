"J’ai un peu secoué mes joueurs durant la semaine, explique Steve Paquay, le mentor spadois. Pour la 1re fois, j’avais l’impression qu’ils n’avaient pas tout donné. Une défaite face Lambermont pourrait vraiment nous mettre dans les difficultés. Le message semble être bien passé, les gars ont mis beaucoup d’intensité à l’entraînement. Il faut aborder Lambermont comme si c’était un candidat au titre, si nous sommes concernés à 100%, nous ne devons craindre personne."

De son côté, l’entraîneur lambermontois Quentin Demollin a également conscientisé ses ouailles sur l’importance du match à Spa. "J’ai parlé au groupe, on peut faire la bonne opération et se donner de l’air afin de vivre les trois derniers matches plus sereinement. Ce ne sera pas facile car Spa est très solide depuis la reprise, surtout sur sa pelouse. Même si l’objectif sera la victoire, on se doit de rentrer au minimum avec un point."

Spa – Lambermont (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Paul.

Absents à Spa: Schartz (blessé), Masson et Brisbois (absent), Emonts-Botz (suspendu).

Absents à Lambermont: Ermis, Falzone et Gristina (blessés), Lembaraa (indisponible), Marino et Larbuisson (incertains).